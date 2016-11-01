Прапраправнучка Льва Толстого танцевала, как Наташа Ростова

Бал дебютанток, ежегодно устраиваемый в столице журналом «Tatler», - событие, которого с нетерпением ждут и сами будущие участницы, и их именитые родители, и дедушки-бабушки, и весь столичный бомонд.

«…Она почувствовала, что глаза ее разбегались: она ничего не видела ясно, пульс ее забил сто раз в минуту, и кровь стала стучать у ее сердца. Она… шла, замирая от волнения и стараясь всеми силами только скрыть его… Впереди, сзади их, так же тихо переговариваясь и так же в бальных платьях, входили гости» - так Лев Толстой описывает в своем знаменитом романе «Война и мир» чувства, которые испытывала Наташа Ростова, когда приехала на свой первый бал.

То же самое две сотни лет спустя испытывали 12 юных красавиц из именитых семей, которые в нынешнем году предстали перед гостями вечера во всем своем великолепии и исполнили свой первый в жизни вальс.

Надо ли говорить, что все дебютантки несколько месяцев с волнением и трепетом готовились к этому торжеству? Шили платья, выбирали украшения и прическу, тщательно продумывали каждую деталь. И репетировали два танца - на балу они должны были исполнить вальс и полонез.

Весь вечер для дебютанток играл национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова.

Уля из Лилля

Для дочери Ренаты Литвиновой и бизнесмена Леонида Добровского - 15-летней Ульяны - это был первый выход в свет. Девушка выбрала для него лаконичный наряд от «Dior». Ульяна уже несколько лет не живет в Москве - она учится в международной школе во французском Лилле. Учеба и съемки в кино не дали ей возможности репетировать танцы с артистами из Большого театра - как это делали остальные дебютантки. Поэтому готовиться к светскому рауту пришлось в сжатые сроки: оба танца девушка разучила всего за неделю.

- Ничего страшного, цейтнот для меня привычное дело. К тому же мне во всем помогала мама, - сказала нам Ульяна.

Рената Литвинова строго контролировала весь процесс подготовки дочери к балу и лично утверждала каждую деталь: будь то платье, туфли, украшения или даже обычный локон в прическе. Сама мама приехала на бал в роскошном платье из бархата, была предельно собранна и всячески подбадривала свое чадо.

Повышенный градус волнений

Самой юной участницей бала стала дочь Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой - 14-летняя Дина. Девушку сопровождали мама и старший брат Антон.

Как оказалось, Дина прекрасно играет на гитаре, скрипке и даже на мандолине. А свою жизнь мечтает связать с искусством - и сейчас, учась в школе, посещает курсы живописи при Строгановке.

Надо сказать, что девушка настолько разволновалась перед балом, что за несколько дней до него слегла дома с высокой температурой, и ее участие в этом мероприятии было под большим вопросом. Но на генеральной репетиции, которая проходила в Большом театре, появилась в назначенное время.

Притяженья больше нет?

17-летнюю дочь Валерия Меладзе Софию сопровождали мама Ирина и обе сестры - Арина и Инга. Говорят, что, несмотря на развод родителей, девочки поддерживают прекрасные отношения с отцом, спрашивают у него совета в какой-либо жизненной ситуации, ездят с ним отдыхать летом на море. Однако в этот раз папа присутствовать на первом балу дочери не смог - говорят, помешали гастроли…

София в этом году окончила школу и поступила в МГИМО - выбрала карьеру дипломата. Кроме того, она увлекается дизайном и даже представила в Инстаграме созданные собственноручно украшения и аксессуары. Девушка пять лет занималась в балетной школе Илзе Лиепа, поэтому разучивать бальные танцы дебютантке не пришлось.

Ох, уж эта Стеша!

Дочь Дмитрия Маликова Стефания в особом представлении не нуждается. 16-летняя красавица часто посещает светские мероприятия с родителями и уже успела стать известной по всему миру, снявшись для американского глянцевого журнала «Teen Vogue». Кроме того, у Стеши уже есть контракт с модным брендом «Barbie».

Перед Балом дебютанток «Tatler» Стефания придирчиво выбирала платье, побывала у нескольких дизайнеров и сделала окончательный выбор в пользу платья в греческом стиле от «Alberta Ferretti Demi Couture». Хотя некоторые строгие критики сочли этот наряд излишне откровенным для такого «целомудренного» мероприятия, сама девушка осталась довольна своим выбором.

Стефания и к бальным танцам подошла очень придирчиво. Основных репетиций с артистами Большого театра ей показалось недостаточно - для дополнительных уроков был нанят личный учитель танцев. В итоге вальс и полонез она станцевала без единой помарки. А когда было объявлено об окончании официальной части мероприятия, на паркет она вышла вместе со своим отцом Дмитрием Маликовым.

Именитые дебютантки

15-летнюю дочь президента Федерации спортивной борьбы Михаила Мамиашвили Елизавету пришли поддержать родители и сестра Тата с супругом Сергеем Бондарчуком.

Еще одну дебютантку - Анну Максакову - пришла поддержать практически вся семья: бабушка Людмила Максакова, мама Екатерина Добрынина, брат Петр со своей супругой Галиной Юдашкиной, а также его тесть и теща. Надо ли говорить, что наряд для бала девушке шил сам Валентин Юдашкин? Правда, самой Анне, чтобы идеально соответствовать этому платью, пришлось похудеть почти на 12 килограммов - но чего не сделаешь ради красоты?!

Чуть не сорвалось торжество у дочери художественного руководителя театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгения Каменьковича и актрисы Полины Кутеповой 19-летней Надежды Каменькович: накануне бала девушка повредила связку на ноге. Спас положение главный врач Большого театра, который помог так наложить повязку, чтобы зафиксировать сустав и максимально обезболить ногу. Но все же участие в танцах пришлось свести к минимуму.

Была на балу и Анна Королева - правнучка «отца советской космонавтики» Сергея Павловича Королева. 18-летняя девушка сразу после окончания школы, едва дождавшись совершеннолетия, вышла замуж за бывшего одноклассника Степана Николаева - он и сопровождал юную супругу на балу.

Наследница Льва Толстого

Дочь телеведущего Петра Толстого 16-летняя Александра выбрала для бала наряд от российского дизайнера Александра Терехова - они вместе разрабатывали дизайн платья и даже придумали отстегивающийся шлейф, чтобы он не мешал во время танца. Девушку сопровождали не только родители, но и ее кавалер, который учится вместе с Сашей в лицее Высшей школы экономики.

- У меня и папа, и мама журналисты, и я уже для себя решила, что пойду по их стопам, - призналась нам Александра.

Видимо, тяга к писательству у девушки в крови, ведь ее прапрапрадедушка - сам Лев Николаевич Толстой!

- Летом я была в Ясной Поляне на традиционном семейном слете клана Толстых, - рассказала нам Саша. - Эти встречи проходят раз в два года - собирается семья со всего мира. Там были и мои итальянские сестры, и мой троюродный брат из Парижа…

После бала

«Наташа была так счастлива, как никогда еще в жизни. Она была на той высшей ступени счастия, когда человек делается вполне добр и хорош и не верит в возможность зла, несчастия и горя» - так заканчивает Лев Толстой описание первого бала Наташи Ростовой.

Возможно, что и дебютантки испытывали те же самые чувства. Для этого достаточно было увидеть, с какими сияющими от счастья глазами они покидали Колонный зал Дома союзов, отправляясь в ресторан «Bolshoi» отметить большое для них событие. На следующий год они тоже посетят этот бал - но уже в качестве гостей.