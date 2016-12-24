Дмитрий Медведев выступил на Совете по инновационному и технологическому развитию

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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провёл в Сколково заседание Совета по инновационному и технологическому развитию. Он подчеркнул, что технологическое лидерство – важное условие укрепления суверенитета России и одна из национальных целей развития, поставленных Президентом.
Особое внимание партия намерена уделять искусственному интеллекту, робототехнике, автономным системам, цифровым платформам, космическим сервисам, передовой медицине, энергетике и новым материалам.
«Для технологического лидерства скорость внедрения тех или иных решений имеет ключевое значение. Каждый лишний год между созданием того или иного решения и внедрением его в жизнь приводит к материальным потерям: в деньгах, в производительности, во времени и даже в здоровье», – отметил Дмитрий Медведев.
Он также заявил о необходимости выстроить понятный путь от идеи до готового продукта, обеспечить разработчикам доступ к лабораторной и производственной базе, финансовым инструментам и законодательной поддержке.
Дмитрий Медведев подчеркнул особую роль Сколково в экономическом развитии страны. Председатель партии напомнил, что инновационный центр 16 лет назад начали создавать как будущую экосистему инноваций, которая должна была объединить и инфраструктуру, и компетенции, и, самое главное, – людей.
Говоря о развитии и масштабировании инновационной среды, Медведев заметил, что необходимо обеспечить прозрачную маршрутизацию от идеи до готового продукта тем, кто создает новые технологии. На этапе разработки предоставить им лабораторную и производственную базу, финансовые инструменты.
Фото: Пресс-служба «Единой России»
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