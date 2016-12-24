В России запущен информационный проект «Выход 31» для защиты подростков от вербовки

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В России начал работу уникальный информационно-просветительский проект «Выход 31», призванный помочь подросткам и молодёжи, столкнувшимся с вербовками к совершению поджогов, подрывов и других терактов.
Инициатива стала ответом на рост вербовки молодёжи через социальные сети и мессенджеры. Чаще всего злоумышленники действуют по двум схемам: обещают «лёгкий заработок» за простые задания (например, «просто сфотографируй», «просто подожги урну») или оказывают давление на подростка, угрожая уголовным преследованием и шантажируя его угрозами причинить вред жизни и здоровью его семьи. Под видом «подработки» или «квеста» молодых людей вовлекают в поджоги, подрывы, сбор разведданных и иные противоправные действия.
Главная идея проекта заключается в том, что пока реальное преступление не совершено, у человека есть законный путь назад без последствий. Эта история работает не на устрашение тюрьмой, а наоборот, показывает реальную возможность избежать беды и спасти свое будущее прямо сейчас.
Название отсылает к статье 31 Уголовного кодекса РФ «Добровольный отказ от преступления». Закон четко говорит: если ты добровольно остановился и передумал совершать преступление, никакой ответственности не будет. Государство дает этот шанс каждому, кто вовремя одумался.
Проект «Выход 31» объясняет, как этим шансом воспользоваться. На сайте нет сложных юридических текстов, там собрана понятная информация о двух главных вещах:
Как распознать ловушку. Как понять, что тебе пишет не друг, предлагающий легкий заработок, а преступник. Если задание кажется странным или опасным, нужно просто остановиться. Не выполнять полученные инструкции, не встречаться с незнакомцами, не передавать свои вещи, карты или технику, не отправлять фото и видео.
Что делать, если ты уже в переписке или получил задание. Самое сложное и самое важное - решиться прервать контакт. Проект помогает сделать этот шаг. Важнейший акцент сделан на необходимости обращения за помощью. Подросткам рекомендуют не молчать, рассказать о ситуации доверенным лицам: родным, учителям, соседям, и позвонить в полицию по номеру 102.
Доступ к материалам открыт, регистрация не требуется, сайт адаптирован для мобильных устройств – выход31.рф/
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