В России продолжается модернизация систем водоснабжения

Как сообщил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин, с 2022 в России обновили и построили 910 объектов в сфере водоснабжения, в том числе проложили около 3 тыс. км сетей. Работы выполнены с привлечением инфраструктурных бюджетных, специальных казначейских и казначейских инфраструктурных кредитов, льготных займов за счёт средств Фонда национального благосостояния и поддержки из федерального бюджета.

Куратором этих программ выступает Минстрой РФ, а оператором – Фонд развития территорий (ФРТ).

«Модернизация систем водоснабжения – это одна из основ качества жизни людей. От того, насколько надёжно и бесперебойно подаётся чистая вода в дома, больницы, школы, детские сады и на предприятия, напрямую зависит здоровье граждан, комфорт проживания и устойчивая работа всей социальной и экономической инфраструктуры, особенно в осенне-зимний период. Устаревшие сети и сооружения – это не только высокий уровень аварийности и потери ресурса, но и серьёзные риски для потребителей. Именно поэтому модернизация этой сферы находится на постоянном контроле», – отметил Марат Хуснуллин.

В Мордовии в прошлом году завершено обновление восьми объектов водоснабжения общей протяжённостью больше 20 км. Благодаря этому качество водоснабжения улучшилось для 235,3 тысячи жителей. В 2026 году работы продолжаются.

Фото: Пресс-служба Главы РМ