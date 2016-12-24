Форум «Диалог о фейках 4.0» пройдет в Москве 22 сентября

22 сентября, в Национальном центре «Россия» состоится Форум «Диалог о фейках 4.0», который соберет более 2000 участников из 80 стран. В рамках форума международные эксперты, представители органов власти, СМИ и участники бизнес-сообщества обсудят вопросы противодействия недостоверной информации, а также обменяются лучшими практиками и подходами по этому вопросу. Ожидается, что участие примут делегаты из следующих стран: США, КНР, Бразилия, Аргентина, Франция, Испания, Нидерланды, Казахстан, Венесуэла, Словакия, ЮАР, Республика Корея, Сингапур, Пакистан, Индия, Иран, Ирак, Индонезия, Нигерия, Сенегал, Египет, Алжир, Бельгия, Танзания, Того, Мексика, Киргизия, другие.

Форум «Диалог о фейках» проводится в Москве ежегодно с 2023 года. Сегодня он стал одной из крупнейших площадок в мире по вопросам противодействия недостоверной информации. В 2025 году форум проходил под эгидой Глобальной недели медиа- и информационной грамотности (Global Media andInformation Literacy Week) ЮНЕСКО.

Ключевыми темами форума в 2026 году станут: обсуждение итогов выборов в Государственную Думу РФ и противостояние попыткам дезинформации в ходе электорального процесса, влияние недостоверной информации на различные сферы жизни общества – политику, экономику и бизнес, актуальные тенденции развития искусственного интеллекта и тенденции его применения в искусстве. Отдельный блок обсуждения будет посвящен проблематике мошенничества в отношении несовершеннолетних и вовлечения подростков в киберпреступность и иные правонарушения посредством Интернета.

Также на форуме будут представлены результаты исследований АНО «Диалог Регионы», посвященных мошенничеству в отношении детей, а также тенденциям использования детьми инструментов ИИ.

Среди спикеров – представители МИД России, УБК МВД РФ, ЦБ РФ, иностранные эксперты по расследовательской журналистике и фактчекингу, представители крупных технологических компаний и других профильных организаций.

Регистрация участников форума уже открыта и будет проводиться до 17 сентября включительно по ссылке: https://russia.accreditation.ru/dialogue26/

Организатором мероприятия выступает АНО «Диалог Регионы» при участии Международной ассоциации по противодействию недостоверной информации Global fact-checking network (GFCN), соучредителями которой является информационное агентство ТАСС и «Мастерская новых медиа». Участниками GFCN сегодня являются 126 экспертов из 54 стран.

Фото: АНО «Диалог Регионы»