Президент РФ объявил о дополнительной поддержке региональных бюджетов

В Мордовии продолжается регистрация кандидатов на участие в выборах
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«По предложению "Единой России" мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. За счёт этой меры в распоряжении субъектов Федерации будет оставаться дополнительная сумма, порядка 100 миллиардов рублей ежегодно. И они смогут направить эти средства на цели развития», – отметил Владимир Владимирович.
Он также обратил внимание Правительства на то, что важно обеспечивать сбалансированность, устойчивость всей бюджетной системы. Кабинету министров поручено определить перечень субъектов РФ, предложить набор механизмов, чтобы сбалансировать их финансовое положение, а также совместно с регионами подготовить и утвердить программы их финансово-экономического оздоровления, рассчитанные на срок до пяти лет.
Фото: kremlin.ru
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