Российские спортсмены завоевали медали на международном фестивале уличной культуры и спорта BRICS Skate Cup 2026 в Рязани

Фестиваль стал первой крупной международной площадкой Федерации скейтбординга и роллер спорта России после восстановления прав национальной сборной на флаг и гимн в Международной федерации World Skate.

В дисциплине Skateboarding Street победу одержал аргентинец Матиас Дель Олио, второе место занял представитель Таиланда Джарудеч Сэджао, а бронзовым призером стал россиянин Семен Кутузов. В соревнованиях по роллер спорту в «Фристайл скоростном слаломе» среди женщин в группе 19+ лучшей стала Анна Кукушкина из Самарской области, а среди мужчин – Тимофей Шилов из Ярославской области. В дисциплине «Фристайл слайды» Анна Кукушкина также завоевала золото, а у мужчин первенствовал Константин Хоменко из Санкт-Петербурга. Среди юниоров в «Фристайл слаломе» отличились Маргарита Комаровская и Роман Щапов, оба представляют Санкт-Петербург. Помимо международных стартов, в рамках фестиваля прошел Открытый чемпионат России по скутерингу в дисциплине «Улица», где сильнейшим стал Роман Малюшко из Новосибирской области.

Президент Федерации скейтбординга и роллер спорта России Илья Вдовин подчеркнул, что BRICS Skate Cup 2026 объединил атлетов со всего мира, и это главный итог фестиваля: уличная культура победила все преграды. Он добавил, что количество участников вдвое превысило ожидаемые цифры.

В рамках культурно-деловой программы фестиваля состоялись панельные дискуссии, в которых приняли участие директор World Skate Games 2024 Марко Мацци, деятель современного и уличного искусства, издатель Street Art News Ром Леви и другие эксперты.

Фото: Пресс-служба Федерации скейтбординга и роллер спорта России