Дмитрий Медведев дал большое интервью о будущем страны, выборах и новых вызовах

Зампредседателя Совбеза поделился мнением с «Ведомостями» о том, как в будущем историки оценят нынешний этап развития России, о будущем международного права, о выборах в Госдуму и рассказал о том, почему его риторика в последние годы стала более жесткой. Он призвал не стесняться выступать против тех стран, которые подвергли Россию коллективным или индивидуальным санкциям.

«Два десятилетия – достаточно длительный срок. За это время российское общество выдержало немало серьезных испытаний. Думаю, что никакому другому народу не удалось бы пройти их с таким достоинством и внутренней силой. Не испугаться угроз, не поддаться на провокации, не растерять свои исконные традиции и ценности. Твердо продолжить собственный путь в истории и уверенно смотреть в будущее, приближая победу над врагами Отечества. Российский народ стал по-настоящему единым», – сказал он.

Когда Дмитрий Медведев был Президентом, одним из ключевых слов повестки была «модернизация». Он рассказал, какая лексема сегодня лучше отражает вектор страны.

«Если выбирать одно слово, им будет «лидерство». Применительно к экономике в целом, промышленности и сельскому хозяйству – технологическое лидерство», – отметил зампред Совбеза.

Отдельная тема интервью – усилившийся с 2022 года трансграничный характер киберугроз. Медведев рассказал, с какими странами ведется взаимодействие по контролю киберпространства.

По его словам, рост количества информационных вбросов и фейков свидетельствует о попытках воспользоваться этим шансом. В качестве главного примера такой атаки Медведев привел распространяемые слухи о якобы планируемой осенней мобилизации.

«Этот слух – лживая провокация со стороны киевской власти, которая испытывает тяжелейший дефицит людских ресурсов. Потребности же Вооруженных сил России полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев. Именно поэтому никакой необходимости в мобилизации нет», – подчеркнул зампред Совбеза.