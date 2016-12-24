В России создали 4 тысячи рабочих мест по проектам благоустройства с 2025 года

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Модернизация общественных территорий сегодня выступает значимым драйвером развития субъектов федерации. Как подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, современные городские пространства стимулируют деловую активность и генерацию новых мест труда, а достижение показателя повышения качества среды на 30% к 2030 году в опорных пунктах напрямую зависит от результатов всероссийского конкурса.
«Комфортная среда для жизни людей складывается из многих факторов. В их числе – современные городские пространства, которые стимулируют коммерческую активность и создание новых рабочих мест. Президентом поставлена задача к 2030 году повысить качество среды для жизни в опорных населённых пунктах на 30%, и всероссийский конкурс является важной составляющей успешного достижения этой цели», – отметил Марат Хуснуллин
Положительные примеры стимулирования хозяйственной инициативы и формирования новых точек приложения труда имеются практически в каждом регионе страны. В свою очередь, глава Минстроя Ирек Файзуллин добавил, что программы комплексного благоустройства не только повышают визуальную привлекательность городов, но и дают серьёзный толчок развитию локального бизнеса и туристической отрасли.
«Программы комплексного благоустройства не только делают городскую среду более эстетически привлекательной, но и дают мощный импульс для местной экономики, туризма и малого предпринимательства. Впереди новые благоустроенные, комфортные и технологичные пространства, рабочие места и возможности для миллионов жителей России», – отметил Ирек Файзуллин.
Всего же за период действия профильного федерального проекта в стране было преобразовано порядка 120 тысяч дворов и общественных локаций.
Фото: Пресс-служба Главы РМ
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