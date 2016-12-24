Артём Здунов принял участие в обсуждении перспектив реализации Народной программы

Глава Мордовии в режиме видеоконференции принял участие в совещании заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева по вопросу модернизации сельских отделений «Почты России».

Работа по модернизации сельских отделений «Почты России» ведется в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации. С предложением о реконструкции почтовой сети в сельской местности и расширении функциональных возможностей «Почты России» выступила «Единая Россия». Инициативу поддержал Владимир Путин. В результате была сформирована Народная программа.

Открывая совещание, Дмитрий Медведев напомнил, что модернизация сельских отделений «Почты России» – ключевая задача, находящаяся под пристальным вниманием партии. В качестве яркого примера этой работы он назвал открытие модульного здания отделения почтовой связи в с. Кой Сонковского района Тверской области. По словам председателя партии, сохранение и развитие сети отделений крайне важно, однако почта должна соответствовать современным технологическим стандартам и уровню сервиса. С 2021 года в рамках Народной программы приведено в порядок около 3,5 тыс. отделений, дополнительно выделено финансирование на модернизацию ещё почти тысячи таких объектов. Всего необходимо модернизировать более 17 тысяч отделений по всей стране.

Экспериментальный проект, реализованный по инициативе партии в Тверской области, Дмитрий Медведев предложил масштабировать и на другие регионы страны. Он также высказался за совместную работу партии и «Почты России» по контролю качества и сроков модернизации почтовых отделений на основе опыта аналогичной программы капитального ремонта образовательных учреждений.

По словам Дмитрия Медведева, партия также обеспечила принятие Госдумой и Правительством РФ законопроекта и подзаконных актов, создав правовую основу для оптимизации расходов и получения дополнительных доходов АО «Почта России». Совокупный эффект, по оценке Правительства, составит 9,5 млрд рублей ежегодно.

Участвовавший в совещании генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков сообщил, что совместно с Минцифрой до 2030 года определён приоритетный перечень из более чем 7 тысяч отделений, нуждающихся в модернизации или ремонте. Программа будет расширяться. Говоря о важности совместной работы с регионами, Михаил Волков подчеркнул, что многие субъекты участвуют в программе — ремонтируют отделения за свой счёт, предоставляют налоговые льготы и свободные муниципальные помещения, что особенно актуально для сельских населенных пунктов. Глава «Почты России» выразил уверенность в том, что при поддержке партии удастся ускорить программу модернизации и повысить её эффективность.

Глава Мордовии отметил важность этой темы, так как в республике более 80% почтовых отделений расположены в сельской местности и являются для жителей центрами общественной жизни. Он добавил, что сейчас многие отделения требуют капитального ремонта. В связи с этим регион оказывает поддержку почтовикам, предоставляя налоговые льготы и ежегодно обновляя инфраструктуру – так, в текущем году запланировано модернизировать 5 объектов.

Фото: Пресс-служба Главы РМ