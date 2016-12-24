Глава GFCN призвал ввести правила ведения информационных войн

Украина и Великобритания ведут агрессивную информационную войну в отношении России, используя для этого специальные институты и психологическое давление на население. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN) Владимир Табак в преддверии форума «Диалог о фейках 4.0».

«Украина на первом месте, но это объясняется достаточно просто. Мы находимся в состоянии военного конфликта, и сегодня информационная война является частью большой войны, – указал он, отвечая на вопрос о странах, из которых больше всего в информационном плане атакуют Россию. – Но при этом мы понимаем, что есть ряд достаточно агрессивно ведущих себя стран, которые тоже используют специальные институты для работы против нас. В первую очередь это Британия. Это государство, которое достаточно агрессивно себя ведёт в информационной повестке».

Так, Табак уточнил, что у Киева есть специальный Центр информационно-психологических операций, который «входит в состав регулярных войск и относится к военным подразделениям», в то время как Лондон чаще всего прибегает к помощи «СМИ, площадок, которые он поддерживает через различные грантовые системы, через прямое финансирование».

Кроме того, по словам главы GFCN, Великобритания также использует в целях ведения антироссийской пропаганды «работу с ИИ, работу с определенными стратами населения, начиная от каких-то простых историй, когда в информационное пространство вбрасываются определенные поводы, заканчивая более сложными операциями».

Как отметил президент Международной ассоциации по фактчекингу, нужно ввести правила ведения информационных войн по аналогии с теми, что действуют уже сейчас во время горячих конфликтов.

Он также заявил, что в преддверии выборов в Госдуму оппоненты задействовали новые методы давления. Помимо стандартных вбросов (вроде постановочных видео с участков), они пытались дестабилизировать общую ситуацию в стране. Главным инструментом для этого стали дезинформационные кампании и слухи о якобы готовящейся новой волне мобилизации.

Форум «Диалог о фейках 4.0» соберет более двух тысяч гостей из 80 государств. Заявки на регистрацию принимают до 17 сентября включительно – russia.accreditation.ru/dialogue26/

Фото: ТАСС