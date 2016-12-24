В России учредили ежегодный форум «Малая родина – сила России»

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» и вручении премии «Служение» на ежегодной основе. Обе инициативы направлены на повышение престижа работы в органах местного самоуправления и поощрение сотрудников, добившихся весомых результатов в этой сфере.

Президент также распорядился сформировать оргкомитет по подготовке события, руководителем которого назначен первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Сегодня важный день: для всего муниципального сообщества начинается новый этап. Подписание Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Указа о ежегодном проведении муниципального форума "Малая родина – сила России" и церемонии вручения премии «Служение» говорит о признании роли местного самоуправления в развитии страны. Это значит, что труд 4,5 млн муниципальных служащих, которые каждый день вносят вклад в развитие своей малой родины, работают рядом с людьми и ради людей, получает не просто признание – он становится частью государственной повестки. Для ВАРМСУ как организатора это не только высокая честь, но и большая ответственность. Форум и Премия – уникальные площадки, где лучшие муниципальные практики получают широкое признание, а решения, рожденные "на земле", становятся основой для масштабных изменений», – отметила Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ.

Напомним, что в апреле этого года Всероссийский муниципальный форум «Малая родина – сила России» и премия «Служение» прошли уже в третий раз. А проект «Сурский рубеж. Километры памяти» из Мордовии завоевал бронзу.

Фото: ВАРМСУ