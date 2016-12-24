В ПФО продолжается системное обновление объектов ЖКХ

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По словам Министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, за время действия федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в округе построено и реконструировано 286 объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. Условия проживания улучшены для 3,3 млн человек – почти половины от общероссийского показателя.
«От состояния коммунальной сферы напрямую зависит повседневный комфорт и безопасность людей. Однако высокий износ сетей во многих регионах остаётся серьёзным вызовом. В связи с этим данному направлению следует уделять особое внимание и последовательно укреплять устойчивость всей инженерной инфраструктуры. ПФО демонстрирует стабильный подход к обновлению и строительству объектов ЖКХ», – отметил Марат Хуснуллин.
В Саранске масштабная замена водоводов началась в минувшем году. В 2025 работы по замене магистральных и внутриквартальных водоводов были завершены на восьми участках общей протяженностью больше 20 км. В общей сложности обновлённые сети обслуживают больше 235 тыс. человек. Весь объём запланированной модернизации будет завершён в 2027 году.
«Бесперебойная работа объектов коммунальной инфраструктуры напрямую влияет на качество жизни людей, их комфорт и безопасность. Именно поэтому модернизация ЖКХ остаётся одной из приоритетных задач по всей стране. Такие работы проводятся в том числе благодаря предоставлению льготных займов за счёт средств Фонда национального благосостояния и финансовой поддержки из федерального бюджета. С 2022 года в Приволжском федеральном округе с привлечением этих механизмов обновлено 1012 объектов, включая 1,66 тыс. км коммунальных сетей», – сообщил гендиректор Фонда развития территорий Василий Купызин.
фото: Пресс-служба Главы РМ
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