В Мордовии и по всей стране меняется система помощи детям

По инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в регионах внедряется единая система поддержки детства.

«Главное, чтобы каждая семья чувствовала любовь и заботу по-настоящему, чтобы она поняла, что она нужна государству», – сказала детский омбудсмен в интервью генеральному директору ТАСС.

Вместе с Федеральным подростковым центром и Минпросвещения России реализуется программа «Подростки России». Сеть пространств для молодых людей расширилась до 335 центров по всей стране. В Мордовии это «Грани» в селе Лямбирь и «Молодёжка» в Рузаевке. Там ребята занимаются волонтёрством, патриотикой, медиа и творчеством, а также могут получить психологическую помощь и просто пообщаться со сверстниками.

В 2024 году Мария Львова-Белова лично посетила ряд социальных объектов Мордовии. Она высоко оценила подход республики к заботе о детях и поддержке семей, а также обозначила задачу, поставленную главой государства, – стремиться устроить всех детей без попечения родителей в семьи.

А Народная программа «Единой России», по словам Марии Львовой-Беловой, помогает выстроить бесшовную систему помощи семьям. Чтобы они получали её своевременно и комплексно, независимо от места проживания.

Фото: Пресс-служба Главы РМ