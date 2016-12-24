В Мордовии и по всей стране меняется система помощи детям

Форум «Диалог о фейках 4.0» пройдет в Москве 22 сентября
22 сентября, в Национальном центре «Россия» состоится Форум «Диалог о фейках 4.0», который соберет более 2000 участников из 80 стран. В...
По инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в регионах внедряется единая система поддержки детства.
«Главное, чтобы каждая семья чувствовала любовь и заботу по-настоящему, чтобы она поняла, что она нужна государству», – сказала детский омбудсмен в интервью генеральному директору ТАСС.
Вместе с Федеральным подростковым центром и Минпросвещения России реализуется программа «Подростки России». Сеть пространств для молодых людей расширилась до 335 центров по всей стране. В Мордовии это «Грани» в селе Лямбирь и «Молодёжка» в Рузаевке. Там ребята занимаются волонтёрством, патриотикой, медиа и творчеством, а также могут получить психологическую помощь и просто пообщаться со сверстниками.
В 2024 году Мария Львова-Белова лично посетила ряд социальных объектов Мордовии. Она высоко оценила подход республики к заботе о детях и поддержке семей, а также обозначила задачу, поставленную главой государства, – стремиться устроить всех детей без попечения родителей в семьи.
А Народная программа «Единой России», по словам Марии Львовой-Беловой, помогает выстроить бесшовную систему помощи семьям. Чтобы они получали её своевременно и комплексно, независимо от места проживания.
Фото: Пресс-служба Главы РМ
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