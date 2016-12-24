В России обновлено свыше четырех тысяч объектов ЖКХ

России при участии Фонда развития территорий модернизировано более 4,3 тыс. объектов жилищно-коммунального хозяйства. В общей сложности обновлено свыше 7,7 тыс. км коммунальных сетей.

Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ, председатель наблюдательного совета ФРТ Марат Хуснуллин.

По его словам, модернизация коммунальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений работы Фонда развития территорий. Обновление объектов ЖКХ проводится в рамках комплексного подхода к развитию регионов и реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Благодаря комплексному подходу и использованию различных механизмов по всей стране обновлены более 4,3 тыс. объектов, включая более 7,7 тыс. км коммунальных сетей. Это и котельные, и очистные сооружения, и водопроводные станции – вся инфраструктура, от которой зависит повседневный комфорт жизни», – отметил Марат Хуснуллин.

Отдельное внимание ФРТ уделяет восстановлению коммунальной инфраструктуры в воссоединенных регионах. С 2022 года там обновлено 800 объектов коммунальной инфраструктуры, включая 830 км инженерных сетей. Обновление коммунальной инфраструктуры осуществляется с использованием нескольких инструментов государственной поддержки. В рамках трех программ модернизации ЖКХ с привлечением льготных займов за счет средств Фонда национального благосостояния и федерального бюджета нарастающим итогом введено около 2,9 тыс. объектов. Протяженность обновленных инженерных сетей по этим программам превысила 4,7 тыс. км.

Еще 644 объекта модернизированы с использованием механизмов инфраструктурных кредитов. На них обновлено более 2,2 тыс. км коммунальных сетей.

Как отметил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин, деятельность ФРТ направлена на содействие социально-экономическому развитию регионов и повышение качества жизни граждан.

«Главная цель Фонда развития территорий – содействие социально-экономическому развитию регионов и росту благосостояния граждан. Для этого создаются все необходимые условия и оказывается всесторонняя поддержка в реализации инфраструктурных и жилищных проектов», – сказал Василий Купызин.

По его словам, системный подход позволяет одновременно решать задачи в сфере ЖКХ, жилищного строительства и развития социальной инфраструктуры. ФРТ участвует не только в модернизации коммунальной инфраструктуры, но и в реализации программ по расселению аварийного жилья и восстановлению прав граждан.



Обновление инфраструктуры при участии Фонда развития территорий ведётся и в Мордовии. В регионе построена новая крупная насосная станция и реконструировано 12 центральных тепловых пунктов, одобрены и реализуются проекты капитального ремонта сборного водовода в Лямбирском районе, а также самотечных и главных коллекторов в Саранске. За первое полугодие 2026 года построено 96,7 тыс. кв. метров жилья. За 2025 год введено в эксплуатацию 310 тыс. кв. метров жилья.

Фото: Пресс-служба Главы РМ