Ветераны СВО из Мордовии примут участие во Всероссийских Сборах Ассоциации ветеранов СВО во Владивостоке

Больше ста ветеранов специальной военной операции со всех регионов страны соберутся 23-27 сентября на Всероссийские Сборы Ассоциации ветеранов СВО во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета.



«Россия переживает переломный этап своей истории. Против нас брошены силы всего западного мира, стремящегося ослабить нашу экономику, расколоть и уничтожить страну. Но они просчитались. Они не учли главного – характера нашего народа и мужества бойцов. С передовой вернулись смелые и верные стране люди. Россия как никогда нуждается в их опыте, дисциплине, честности, чувстве справедливости. Для поддержки ребят, вернувшихся с передовой, развернуты масштабные программы поддержки – от медицинской реабилитации до бесплатного переобучения и помощи в трудоустройстве. Уверен, что сборы помогут сделать эту работу еще более эффективной, найти лучшее применение бесценным знаниям и опыту мужественных защитников Отечества», – отметил Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.



В деловой программе Сборов запланировано знакомство с лучшими практиками Дальнего Востока по поддержке участников СВО. Их обсудят вместе с представителями аппарата Полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округа, Минвостокразвития РФ, Дальневосточного федерального университета, руководителями органов исполнительной власти всех 11 регионов округа. Обсуждению актуальных вопросов господдержки и социальной адаптации ветеранов будет посвящено и выездное заседание комиссии Общественной Палаты РФ по поддержке участников СВО и членов их семей. Оно также состоится на площадке Сборов.



«Рассчитываем на максимально содержательный диалог, который позволит масштабировать дальневосточные практики на другие российские регионы. В свою очередь, у региональных лидеров Ассоциации будет возможность поделиться своими наработками и опытом», – рассказал исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Владимир Горох.



На Сборах состоятся проектные сессии, посвященные увековечиванию памяти защитников Отечества и формированию образа ветерана СВО в медиапространстве, а также деловая игра, организованная Агентством стратегических инициатив. Будет работать выставка, рассказывающая о зарождении украинского нацизма, а также экспозиция с продукцией, производимой дальневосточными предприятиями (в том числе резидентами территории опережающего развития «Патриотическая») для нужд фронта и реабилитации ветеранов СВО.



Участники Сборов проведут в образовательных организациях Владивостока единый Урок Мужества. Ветераны, среди которых кавалеры Ордена Мужества и обладатели других государственных наград, расскажут школьникам, студентам колледжей, участникам патриотических клубов ДВФУ о своем боевом прошлом и ответят на вопросы аудитории. Встречи пройдут одновременно на 17 площадках и охватят более 3 тысяч учащихся.



Завершатся Сборы соревнованиями по футболу, волейболу, настольному теннису и заплыву на лодках-драконах. Их посвятят памяти боевого товарища, дважды Героя Российской Федерации Михаила Гудкова.

Фото: Филиал Госфонда «Защитники Отечества» по РМ

