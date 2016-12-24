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Голосование в ПФО прошло без серьёзных нарушений и происшествий
Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе провёл совещание с руководством аппарата и главными федеральными инспекторами по итогам голосования 18-20 сентября.
Участники отметили высокий уровень организации избирательного процесса. Голосование прошло без серьёзных нарушений и происшествий, инцидентов, способных исказить результаты, не зафиксировано.
Игорь Комаров отметил, что голосование в Поволжье проходило на 20 тыс. избирательных участках, в нём приняли участие больше 12 млн человек. Средняя явка по округу составила 63%.
Одновременно с выборами депутатов Госдумы IX созыва в округе избраны главы и губернаторы ряда регионов. Действующий Глава РМ Артём Здунов победил с 78% голосов.
Игорь Комаров поблагодарил избирательные комиссии, правоохранительные органы, общественных наблюдателей и всех участников избирательного процесса за ответственную и слаженную работу. Он отметил, что выборы проходили в непростой период, в том числе на фоне повышенной активности беспилотных летательных аппаратов, поэтому особое значение имели обеспечение безопасности граждан, чёткая координация действий и создание условий для свободного волеизъявления
Фото: Пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО
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