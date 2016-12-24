Больше 2 000 экспертов из 80 стран обсудили противодействие дезинформации на глобальном уровне на четвертом форуме «Диалог о фейках 4.0» 22 сентября в Национальном центре «Россия» в Москве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступавший на открытии мероприятия, отметил, что фейки провоцируют рознь и ненависть, мешают отношениям и сотрудничеству между государствами, поэтому ответом должны стать профессиональная проверка фактов и международный диалог.

«Весь смысл западной информационной политики – быстро состряпать фейк, раздуть его до вселенской катастрофы за день, два, три, а затем перекрывать доступ к альтернативным оценкам, к альтернативным сведениям», – подчеркнул Сергей Лавров.

Президент GFСN, генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак на пленарной сессии «Международное сотрудничество в информационной сфере: от отдельных проектов к единому когнитивному суверенитету» отметил, что международное сотрудничество должно давать странам общие инструменты проверки, не навязывая им общую повестку. Важным шагом на том пути стало создание Международного филиала GFCN International в Дубае.

За консолидацию международных усилий выступило и российское информационное агентство ТАСС, которое является соучредителем Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN). Более 100 лет оно ведет последовательную работу по защите информационного суверенитета России, выстраивает систему сотрудничества на всех стратегических направлениях – от ближнего зарубежья до Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, отметил генеральный директор российского информагентства ТАСС, подчеркнул президент Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) Андрей Кондрашов.

И да, многие это фиксировали, были некоторые перебои. Приостановка электронного голосования в Москве на полчаса, час. Но мы справились, ни один голос не был потерян», – сообщил член ЦИК России Павел Андреев.

Эксперт Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN), наблюдатель на прошедших думских выборах Александр Геррейро отдельно выделил видеонаблюдение как мощный инструмент доверия и проверки на ЕДГ-2026: «Меня впечатлил факт, что у вас есть вся информация о кандидате. Все прозрачно, все предоставлено, и это открыто и доступно».

Международные наблюдатели GFCN из 16 стран работали на выборах в России 18–20 сентября 2026 года. География наблюдения была широкой – от Москвы и Екатеринбурга до Элисты и Хабаровска.

Еще одним вектором обсуждения на форуме «Диалог о фейках 4.0» стало противодействие мошенничеству. Начальник управления социологии АНО «Диалог Регионы» Елена Удалова поделилась результатами исследования АНО «Диалог Регион» на тему мошенничества среди разных возрастных групп, где опросили взрослых и детей 10 и 17 лет. «Практически 80% нашего населения либо лично, либо через своих близких, родственников и друзей сталкивались с попытками совершения дистанционного хищения денежных средств. Можно сказать, что мошенничество становится нашей повседневной, регулярной угрозой».

Первый заместитель начальника УБК МВД России Сергей Калинин рассказал, что число подростков, которых вовлекли в экономические преступления с помощью интернета, увеличилось на 115% в период с января по август 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более чем на 100% возросло число несовершеннолетних, совершивших преступления в составе организованной преступной группы, и на 60% – в составе преступного сообщества. При этом меры по информированию помогают снижать показатели вовлечения детей в преступления, совершенные с помощью информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

«На протяжении нескольких лет, с 2020 до 2025 года, у нас каждый год количество ИКТ-преступлений увеличилось порядка на 30%. И с 2025 года, после такого действительно беспрецедентного объема мер, принятого правительством, правоохранительными органами, Банком России. Эта цифра даже не стабилизировалась, а пошла на спад», – отметил Сергей Калинин.

Также форум сосредоточил внимание на том, как дезинформация влияет на экономику и бизнес, а использование ИИ – на искусство. В рамках сессии «ИИ как творец: искусство на перекрестке алгоритмов» генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский отметил, что ИИ должен оставаться инструментом, а не заменять аторскую идею.

«Наше видение состоит в том, что искусственный интеллект – это прекрасный помощник. Ускоритель, избавитель от рутины, но отнюдь не замена традиционному производству, даже в каких-то достаточно сложных вещах. <…> В художественном контенте пока искусственному интеллекту сложно», – подчеркнул Алексей Гореславский.





Фото: АНО «Диалог Регионы»