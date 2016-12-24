Команда Мордовии принимает участие в Международном фестивале молодёжи

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10 000 участников из 191 страны, 2 000 волонтёров и порядка 2 000 артистов собрались в эти дни в Екатеринбурге. Туда приехали ребята из всех 89 регионов России, конечно же, молодёжь Мордовии в их числе. Наш регион представляют 30 участников, среди которых студенты, волонтёры, школьники, работники предприятий и образовательных учреждений, а также 7 иностранных студентов МГУ.
МФМ-2026 – это пространство для международного общения и обмена опытом. Молодые люди из разных стран формируют образ многополярного будущего. Здесь закладывается фундамент добрых международных отношений.
«Это невероятный опыт! Столько идей, энергии и разных культур сразу даже сложно представить. Участвовать в таком масштабном мероприятии – огромная удача: я узнаю столько нового и встречаю единомышленников со всего мира. Уверена, эти знакомства и впечатления останутся со мной надолго и помогут в будущих проектах!», – сказала Анна Машкова, руководитель делегации Мордовии на фестивале.
Кстати, в рамках МФМ-2026 будут проведены региональные программы, и уже 17 сентября к нам в регион приедут иностранные гости. Фестиваль реализуется по нацпроекту «Молодёжь и дети». Указ о проведении МФМ-2026 подписал Президент РФ Владимир Путин.
Фото: Госкоммолодёжь РМ
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