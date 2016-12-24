В России продолжается обновление объектов ЖКХ

С 2025 года по проектам «Инфраструктура для жизни» и «Модернизация коммунальной инфраструктуры» отремонтировано и построено больше 1,7 тыс. объектов водо- и теплоснабжения. Качество услуг улучшено для 8,6 млн россиян. Работа охватила все регионы.

«Сфера ЖКХ, которая, без преувеличения, касается каждого человека, требует масштабного обновления. Для решения этой задачи в составе нацпроекта "Инфраструктура для жизни" запущен федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры". С 2025 года благодаря ему завершено строительство, модернизация и капитальный ремонт свыше 1,7 тыс. объектов водо- и теплоснабжения, водоотведения. В результате качество коммунальных услуг улучшено для более чем 8,6 миллиона россиян. Применение современных материалов – полиэтиленовых труб, антикоррозийных покрытий, автоматизированных систем управления – позволяет решать текущие задачи и создавать задел для технологической трансформации отрасли на десятилетия вперёд. Напомню, по поручению Президента до 2030 года необходимо улучшить качество коммунальных услуг для 20 миллионов россиян, и мы последовательно идём к достижению этой цели», – отметил заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что масштабное обновление ключевых объектов коммунального комплекса затронуло все регионы страны. К примеру, в Саранске завершён капремонт подводящего водовода протяжённостью 6,7 км, обеспечивающего холодной водой более 90 тысяч человек. Использована устойчивая к коррозии полиэтиленовая труба, а метод горизонтально направленного бурения позволил проложить её под дорогами и коммуникациями без вскрытия грунта.

До 2030 года в России будет обновлено ещё 18 тыс. объектов ЖКХ и 140 тыс. км сетей. Также, по словам генерального директора Фонда развития территорий Василия Купызина, в автоматизированной информационной системе ФРТ собраны данные о 1,2 млн объектов. Это позволяет оперативно реагировать на аварии, особенно в отопительный сезон.



Фото: Пресс-служба Главы РМ