Евгений Поддубный: «Сегодня быть патриотом России – это норма»

В преддверии выборов в Государственную Думу Герой России, военный корреспондент и член Генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Поддубный дал развернутое интервью. В ходе беседы он обозначил ключевые векторы поддержки ветеранов специальной военной операции, принципы реализации Народной программы и подчеркнул важность патриотического воспитания молодежи.

О новой элите и поддержке участников СВО:

Евгений Поддубный убеждён, что участники и ветераны СВО должны стать главными общественными ориентирами и примерами мужества в стране, в первую очередь – для подрастающего поколения. По его словам, государство и партия аккумулируют все ресурсы для всесторонней помощи бойцам. Ключевыми направлениями этой работы спикер назвал: доступное образование и комплексные программы переобучения; качественную медицинскую и психологическую реабилитацию; стимулирование предпринимательских инициатив ветеранов; активное вовлечение бывших военнослужащих в патриотическое воспитание; адресную помощь семьям действующих бойцов и погибших героев.

В качестве примера системных изменений Поддубный напомнил о важной социальной норме, вступившей в силу с 1 января 2026 года: теперь участники СВО с инвалидностью I группы получили законодательное право проходить санаторно-курортное лечение и реабилитацию совместно с сопровождающим лицом.

Отчетность перед избирателями и Народная программа:

Отдельное внимание в интервью было уделено обязательствам политической силы перед гражданами. Член Генсовета партии подчеркнул, что «Единая Россия» жестко контролирует выполнение каждого пункта своего главного стратегического документа. «За каждую строчку Народной программы партия будет отчитываться перед людьми лично», – заявил Поддубный.

Патриотизм как социальная норма:

По мнению военкора, в стране назрела необходимость дальнейшего масштабного развития детских и молодежных патриотических движений. Патриотизм должен быть не ситуативным явлением, а устойчивой социальной нормой общества.

Завершая беседу, Евгений Поддубный напомнил о неразрывной связи поколений и исторической преемственности:

«Молодые люди сегодня являются потомками нескольких поколений Победителей. Я абсолютно уверен, что их дети и внуки тоже смогут однажды с гордостью сказать, что они – потомки победителей».

Источник фото: Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости