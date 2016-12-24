Стихийная свалка у завода «Резинотехника» нарушает экологию в Саранске

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В Саранске более года назад за территорией завода «Резинотехника» образовалась несанкционированная свалка, представляющая серьезную экологическую угрозу. Жители города обратились в региональное отделение Народного фронта с просьбой помочь в решение мусорной проблемы.
Горожане ранее фокусировали внимание муниципальных властей на недопустимое состояние этой территории, но никаких действенных мер не последовало. Люди говорят, что скопившиеся отходы загрязняют местность и способствуют распространению насекомых, создавая антисанитарные условия на окружающем пространстве.
Особую опасность свалка представляет в условиях противопожарного режима, действующего в Мордовии. Отходы могут стать точкой масштабного возгорания, что создает угрозу для близлежащих предприятий и микрорайона, который строится рядом. В Октябрьском районе, где расположена данная свалка, проживает более 100 тысяч человек.
Общественники обратились в Администрацию городского округа Саранск с требованием ликвидировать свалку. В свою очередь, Народный фронт в РМ призывает жителей бережно относиться к экологии региона.
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