Стихийная свалка у завода «Резинотехника» нарушает экологию в Саранске

В Саранске более года назад за территорией завода «Резинотехника» образовалась несанкционированная свалка, представляющая серьезную экологическую угрозу. Жители города обратились в региональное отделение Народного фронта с просьбой помочь в решение мусорной проблемы.

Горожане ранее фокусировали внимание муниципальных властей на недопустимое состояние этой территории, но никаких действенных мер не последовало. Люди говорят, что скопившиеся отходы загрязняют местность и способствуют распространению насекомых, создавая антисанитарные условия на окружающем пространстве.

Особую опасность свалка представляет в условиях противопожарного режима, действующего в Мордовии. Отходы могут стать точкой масштабного возгорания, что создает угрозу для близлежащих предприятий и микрорайона, который строится рядом. В Октябрьском районе, где расположена данная свалка, проживает более 100 тысяч человек.

Общественники обратились в Администрацию городского округа Саранск с требованием ликвидировать свалку. В свою очередь, Народный фронт в РМ призывает жителей бережно относиться к экологии региона.