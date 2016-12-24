Новое техническое оснащение Большеигнатовского краеведческого музея позволит сохранить историю района

«Очень нужная и важная программа»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
В 2025 году по нацпроекту «Семья» музей будет оснащен новым выставочным, мультимедийным, звуковым, экспозиционным оборудованием, что позволит создать оптимальные условия для изучения и хранения памятников истории, материальной и духовной культуры, проведение экскурсий и тематических мероприятий.
Основную группу экспонатов составят материалы о Героях Советского Союза, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., специальной военной операции. Это - письма, фотографии, документы, награды, личные вещи земляков.
Внедрение технологий дополненной реальности для расширения информационного пространства и оснащение современным выставочным оборудованием позволит музею выйти на новый технологический уровень, расширит аудиторию и увеличит привлекательность этого важного историко-культурного объекта района.
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