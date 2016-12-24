Ладям куд планируют внести в новый туристический маршрут по Краснослободскому району

Бизнес-десант вместе с заместителем Министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Оксаной Лариной, главой Краснослободского района Иваном Волковым, представителями Центра «Мой бизнес» и туристической отрасли региона посетили туристическую изюминку Старого Синдрово, что в Краснослободском районе – Дом дружбы, который местное население называет Ладям куд.

Напомним, сейчас по национальному проекту «Туризм и гостеприимство» прорабатывается возможность создания нового туристического маршрута, который охватит главные достопримечательности района, среди которых и Ладям куд.

В Доме дружбы проводятся этнографические экскурсии для групп от 8-10 человек с мастер-классами по вышивке рушника, вязанию полавошников и изготовлению кукол-оберегов. В конце все участники могут сделать памятную фотографию в национальном мокшанском костюме. Здесь можно познакомиться с бытом русско-мокшанской семьи, историей села Старое Синдрово и его обрядами, традиционными песнями и национальными блюдами, отведать национальные мордовские блины пачат. Работники Дома дружбы встретили национальным угощением на пшёнке и гостей из Саранска.