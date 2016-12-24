Роспотребнадзор по РМ вновь забраковал все саранские водоемы

Управление Роспотребнадзора по РМ проводит регулярный мониторинг качества воды и песка в зонах рекреации, ведет обследование пляжных территорий у водоемов, используемых населением для отдыха и купания.

Как сообщает ведомство, по состоянию на 11 июля исследованные образцы проб воды водоемов «Луховский», «Зеленая роща», «Лесное озеро», «Старт» не соответствуют требованиям СанПиН .

На водоемах, не отвечающим требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам, установлены аншлаги «Купаться запрещено».

Пробы воды водоемов «Сузгарье», водоем «Карнай», озеро «Гусиное», р. Мокша Ковылкинский район (Курнинское с/п) соответствуют требованиям санитарных норм и правил.