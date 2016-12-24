Роспотребнадзор по РМ вновь забраковал все саранские водоемы

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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Управление Роспотребнадзора по РМ проводит регулярный мониторинг качества воды и песка в зонах рекреации, ведет обследование пляжных территорий у водоемов, используемых населением для отдыха и купания.
Как сообщает ведомство, по состоянию на 11 июля исследованные образцы проб воды водоемов «Луховский», «Зеленая роща», «Лесное озеро», «Старт» не соответствуют требованиям СанПиН .
На водоемах, не отвечающим требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам, установлены аншлаги «Купаться запрещено».
Пробы воды водоемов «Сузгарье», водоем «Карнай», озеро «Гусиное», р. Мокша Ковылкинский район (Курнинское с/п) соответствуют требованиям санитарных норм и правил.
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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
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