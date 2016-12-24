Глава Мордовии провел рабочую встречу с заместителем министра труда и социальной защиты населения РФ

Глава Мордовии Артём Здунов 12 июля провел рабочую встречу с заместителем министра труда и социальной защиты населения РФ Дмитрием Платыгиным. Обсуждались вопросы взаимодействия республики и федерального ведомства. Во встрече приняли участие вице-премьеры Галина Лотванова и Раиса Цыбизова, министр социальной защиты, труда и занятости населения РМ Игорь Князьков, и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия РМ Сергей Канаев.

Артём Здунов поблагодарил Дмитрия Платыгина за внимание к региону и поддержку республики в реализации проектов в сфере труда, занятости и популяризации рабочих профессий. Напомним, что Мордовии в числе 16 регионов страны доверили проведение федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Агроном». Местом проведения конкурса определены Кочкуровский и Ичалковский муниципальные районы, где расположены крупные агропромышленные предприятия.

«Такие конкурсы очень нужны, чтобы привлекать кадры в отрасль. Мы показываем предприятия, которые заботятся о своих сотрудниках, об их профессиональном росте, обучении, о семьях и рождении детей», - подчеркнул Глава Мордовии.

В республике проходит первый федеральный этап конкурса – 15 лучших агрономов со всей страны борются за победу. «Победителей и призеров вместе с семьями мы в декабре пригласим в Москву», - сказал Дмитрий Платыгин.

На встрече отметили важность профориентационной работы - она должна начинаться как можно раньше. У Мордовии есть такой опыт: в республике реализуется кластерная модель профориентации через непрерывное образование «детский сад – школа – учреждение СПО, ВУЗ». Совместно с работодателями организовано обучение по специальным программам в закрепленных детских садах, реализованы предпрофильные и профильные классы в школах, доработаны образовательные программы в учреждениях СПО.

«Мы недавно опубликовали рейтинг образовательных организаций по уровню трудоустройства выпускников. Мордовия находится там на высоких позициях. Спасибо за такую работу, за такой результат!» - сказал заместитель министра.

Также на встрече обсудили вопросы работы центров занятости.