Глава Мордовии провел рабочую встречу с заместителем министра труда и социальной защиты населения РФ

«День России - особенный праздник для каждого из нас!»
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Глава Мордовии Артём Здунов 12 июля провел рабочую встречу с заместителем министра труда и социальной защиты населения РФ Дмитрием Платыгиным. Обсуждались вопросы взаимодействия республики и федерального ведомства. Во встрече приняли участие вице-премьеры Галина Лотванова и Раиса Цыбизова, министр социальной защиты, труда и занятости населения РМ Игорь Князьков, и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия РМ Сергей Канаев.
Артём Здунов поблагодарил Дмитрия Платыгина за внимание к региону и поддержку республики в реализации проектов в сфере труда, занятости и популяризации рабочих профессий. Напомним, что Мордовии в числе 16 регионов страны доверили проведение федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Агроном». Местом проведения конкурса определены Кочкуровский и Ичалковский муниципальные районы, где расположены крупные агропромышленные предприятия.
«Такие конкурсы очень нужны, чтобы привлекать кадры в отрасль. Мы показываем предприятия, которые заботятся о своих сотрудниках, об их профессиональном росте, обучении, о семьях и рождении детей», - подчеркнул Глава Мордовии.
В республике проходит первый федеральный этап конкурса – 15 лучших агрономов со всей страны борются за победу. «Победителей и призеров вместе с семьями мы в декабре пригласим в Москву», - сказал Дмитрий Платыгин.
На встрече отметили важность профориентационной работы - она должна начинаться как можно раньше. У Мордовии есть такой опыт: в республике реализуется кластерная модель профориентации через непрерывное образование «детский сад – школа – учреждение СПО, ВУЗ». Совместно с работодателями организовано обучение по специальным программам в закрепленных детских садах, реализованы предпрофильные и профильные классы в школах, доработаны образовательные программы в учреждениях СПО.
«Мы недавно опубликовали рейтинг образовательных организаций по уровню трудоустройства выпускников. Мордовия находится там на высоких позициях. Спасибо за такую работу, за такой результат!» - сказал заместитель министра.
Также на встрече обсудили вопросы работы центров занятости.
Поделиться в соц. сетях:
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»