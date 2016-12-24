«Очень нужная и важная программа»: Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»

Глава Мордовии Артём Здунов 10 июля провел встречу с участниками республиканской программы «Герои среди СВОих». Напомним, она стартовала в Мордовии с начала июля. Сейчас завершается первый модуль программы – участники познакомились друг с другом, получили новые знания по основам государственного и муниципального управления, обрели наставников.

Программа первого этапа обучения была очень насыщенной, теорию сочетали с практическими занятиями, со спортивными и культурными мероприятиями. По результатам обучения участники программы смогут трудоустроиться в региональные органы исполнительной и муниципальной власти, на ведущие предприятия, будут активно участвовать в общественно-политической жизни республики.

«У этой программы – своя специфика, - сказал Глава Мордовии. – Участникам надо переключиться на рельсы гражданской жизни. Но это интереснейший проект, это инициатива и прямое поручение нашего Президента. Хочется узнать ваши первые впечатления от программы, досуговых мероприятий, а также услышать пожелания и предложения по дальнейшему обучению».

Участник программы Александр Кузин поблагодарил Главу республики Артёма Здунова, кураторов и организаторов обучения за этот нужный и важный проект. «Уверен, что полученные знания помогут нам быть полезными своей республике и своей стране», - подчеркнул он.

О том, как организовано спортивное направление для участников программы, рассказал Игорь Аброськин: «Встречи со спикерами и спортсменами очень вдохновляют, дают мощную мотивацию заниматься своим здоровьем, поддерживать физическую форму и делать это правильно».

Особенно запомнились участникам программы лекции от депутата Госсобрания РМ, директора спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Ольги Каниськиной и ректора МГУ имени Н.П. Огарева Дмитрия Глушко.

Не менее важным и вдохновляющим является культурный досуг. Как признавались участники программы, посещение музеев и театров – бесценно! Особенно сильные впечатления остались от просмотра спектакля «Побег из ада» в Мордовском национальном драмтеатре. «Постановка напомнила мне еще раз, что нужно твердо идти к своей цели. И что бы ни происходило в твоей жизни – всегда оставаться человеком! А еще мне понравилось, что первая часть спектакля шла на моем родном языке. Я мордвин-мокша, мне было очень приятно. Наша национальная культура – это наша жизнь. Мы должны знать свой язык!» - сказал Сергей Кочнев.

Участник программы Владимир Маскаев поблагодарил Главу Мордовии и организаторов обучения за важнейший образовательный блок: работу с наставниками. «У нас прошла первая встреча. И мы очень благодарны, что нашими наставниками стали самые лучшие, самые опытные и авторитетные люди республики!» - сказал он.

В завершение встречи с участниками программы Глава республики вручил награду. За непосредственное выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции медалью Министерства обороны Российской Федерации «Участнику специальной военной операции» награжден ветеран боевых действий Юрий Полобичев.