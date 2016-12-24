Артём Здунов встретился с главой Росмолодежи Григорием Гуровым

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Глава Мордовии Артём Здунов 11 июля в Москве провел рабочую встречу с руководителем Росмолодежи Григорием Гуровым. На встрече обсудили реализацию программ поддержки молодежи, молодых семей, финансируемых, в том числе, из федерального бюджета, а также возможность открытия в республике нового молодежного образовательного центра.

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