Артём Здунов встретился с главой Росмолодежи Григорием Гуровым

Глава Мордовии Артём Здунов 11 июля в Москве провел рабочую встречу с руководителем Росмолодежи Григорием Гуровым. На встрече обсудили реализацию программ поддержки молодежи, молодых семей, финансируемых, в том числе, из федерального бюджета, а также возможность открытия в республике нового молодежного образовательного центра.