Глава Рузаевского района в рамках программы «Герои среди СВОих» стал наставником инженера-технолога «Рузхиммаша»

Александр Кузин – финалист программы «Герои среди СВОих».

«Александр Алексеевич – инженер-технолог на саранской площадке «Рузхиммаша». Работал на предприятии и до того, как встал на защиту Отечества. Комиссован по ранению, но это не помешало ему вернуться к обычной жизни.В нем чувствует большой потенциал, нереализованные компетенции. Не зря позывной у Александра «Мудрый», - отметил Александр Юткин. - В ближайшее время будем двигаться вместе. Наставничество подразумевает обоюдное развитие».