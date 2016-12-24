Глава Рузаевского района в рамках программы «Герои среди СВОих» стал наставником инженера-технолога «Рузхиммаша»

«Этот проект интересный и затрагивает всех»
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Александр Кузин – финалист программы «Герои среди СВОих».
«Александр Алексеевич – инженер-технолог на саранской площадке «Рузхиммаша». Работал на предприятии и до того, как встал на защиту Отечества. Комиссован по ранению, но это не помешало ему вернуться к обычной жизни.В нем чувствует большой потенциал, нереализованные компетенции. Не зря позывной у Александра «Мудрый», - отметил Александр Юткин. - В ближайшее время будем двигаться вместе. Наставничество подразумевает обоюдное развитие».
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