Глава Мордовии обсудил с Дмитрием Чернышенко вопросы развития республики

11 июля в Москве состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко. Особое внимание было уделено вопросам образования, туризма и спорта. Во встрече также принял участие митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

«Республика Мордовия уделяет внимание развитию сферы образования и участию в национальном проекте «Молодежь и дети». В субъекте ремонтируются школы, появляются новые школьные автобусы, Мордовский государственный университет участвует в программе «Приоритет-2030», действуют кластеры «Профессионалитета». Все это способствует развитию региона и достижению национальной цели, поставленной Президентом Владимиром Путиным: это реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», – сказал вице-премьер.

В 2025 году по нацпроектам «Молодежь и дети» и «Семья» в Мордовии идет капитальный ремонт 10 школ почти на 5 тыс. мест, 2 организаций среднего профессионального образования, 2 детских садов. Также начато строительство средней общеобразовательной школы № 9 в Саранске на 510 мест. Продолжается программа модернизации объектов детского отдыха.

При поддержке Президента России Владимира Путина и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла развивается паломническо-туристический кластер «Арзамас – Дивеево – Саров».

«В рамках развития паломническо-туристического кластера запланирован большой объем работ по благоустройству, развитию дорожной, коммунальной, социальной и туристической инфраструктуры в Темниковском районе», – отметил Артём Здунов.

Республика уже представила порядка 30 мероприятий по его развитию, в том числе – обустройство туристических маршрутов, благоустройство, строительство автомобильной дороги.

«Важно, что Республика Мордовия пользуется мерами поддержки нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В рамках него будут выделены средства на создание модульных гостиниц. Это внесет свой вклад в достижение цели, поставленной главой государства по росту турпотока в стране», – подчеркнул вице-премьер.

В 2025 – 2027 годах более 190 млн рублей будет направлено из бюджета на реализацию 5 проектов. Среди них – создание гостевого комплекса, реновация дома отдыха, открытие базы отдыха, расширение номерного фонда на пляже и в городской базе отдыха.

В 2023-2024 гг. в регионе обустроены пляжи и турмаршруты, расширены и открыты новые кемпинги и многое другое.

В текущем году реализуются проекты по обустройству набережной реки, развитию инфраструктуры гостеприимства на пасеке, обустройству тематического парка у мемориального комплекса и другие.

Дмитрий Чернышенко отметил, что Президентом на Совете по спорту была поставлена задача развивать инфраструктуру адаптивного спорта, создавая условия для реабилитации героев СВО.

В республике уделяется большое внимание развитию адаптивного спорта. В год 80-летия Великой Победы, объявленный Президентом Владимиром Путиным, в Саранске состоялись «Игры Победы», объединившие атлетов адаптивного спорта из 35 регионов страны – победителей и призёров Паралимпиад и мировых первенств. В спортивно-адаптивной школе столицы региона тренируются более 400 спортсменов, включая ветеранов боевых действий.