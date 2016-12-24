«Берегите свои семьи, берегите друг друга!»

8 июля в Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности. Семьи Мордовии поздравил руководитель региона Артём Здунов.

«Вы знаете, что по инициативе нашего Президента этот праздник стал государственным. Мы сейчас всерьез занялись всеми вопросами, которые касаются семьи. Большие многопоколенные семьи всегда были свойственны Российской Федерации. Национальный проект «Семья» насчитывает очень много вариантов поддержки. Но без руководителей предприятий, общественных организаций нам, конечно, не справиться. Это должно быть мощнейшее общественное мнение, направленное на поддержку многодетных семей, которых, кстати, за последние годы в Мордовии стало в два раза больше, и это вселяет оптимизм. Важно поддержать молодые семьи, студенческие семьи, потому что специалисты говорят, что первый ребенок должен как можно раньше появиться. И, конечно, необходимо поддерживать тех, кто сейчас находится на линии фронта. Конечно, они должны себя чувствовать в безопасности, поэтому мы все уделяем этому внимание, спасибо вам за это! Я благодарю все семьи, которые достойно воспитывают детей, несмотря ни на какие сложности, которые пополняют наше общество, которые достойно представляют нас на всех площадках, а если надо - идут и сражаются за Родину! Благодарю тех, кто берет в семью приемных ребят, дает им жизнь, перспективы, вкладывает в них свою энергию. Добрый и хороший мы народ, и праздники у нас такие же. Дай Бог нам удачи, берегите свою любовь, свои семьи, берегите друг друга. С праздником!»

Указом Президента Российской Федерации за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание «Мать-героиня» присвоено

НОВГОРОДОВОЙ Марии Александровне, городской округ Саранск.

Указом Главы Республики Мордовия за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, знаком отличия «За смелость и отвагу» награжден

ЛЕДЯЙКИН Михаил Григорьевич – ветеран боевых действий, участник Программы Республики Мордовия «Герои среди СВОих».

За заслуги в воспитании детей, большой вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций Почетным дипломом Главы Республики Мордовия «За заслуги в воспитании детей» награждены

ГРИГОРЬЕВЫ Алексей Алексеевич и Елена Александровна, городской округ Саранск.

Почетным дипломом Главы Республики Мордовия «За заслуги в воспитании детей» награждены ДИКОВЫ Артем Вячеславович и Марина Владимировна, Лямбирскиймуниципальный район.

Почетным дипломом награждены

МАМИНЫ Федор Фяридович и Элина Алексеевна, городской округ Саранск.

Почетным дипломом награждены

ПОЗДНЯКОВЫ Анатолий Владимирович и Елена Владимировна, Рузаевский муниципальный район.

Почетным дипломом Главы Республики Мордовия «За заслуги в воспитании детей» награждены

РУСАКОВЫ Александр Николаевич и Ольга Николаевна, городской округ Саранск.

Почетным дипломом награждена

САЗОНОВА Инна Сергеевна, Ромодановский муниципальный район.

Почетным дипломом награждены

СВЯТКИНЫ Алексей Сергеевич и Марина Егоровна, Краснослободский муниципальный район.

Почетным дипломом Главы Республики Мордовия «За заслуги в воспитании детей» награждены

СКВОРЦОВЫ Владимир Васильевич и Светлана Николаевна, городской округ Саранск.

Почетным дипломом награждены

ХАЙДАРХОДЖАЕВ Рустам Юлдашходжаевичи ПОЛОТОВСКАЯ Наталья Викторовна, Ельниковский муниципальный район.

Почетным дипломом награждены

ФЕДОТОВЫ Максим Викторович и Ольга Павловна, городской округ Саранск.

Артём Здунов наградил победителей республиканского конкурса «Семья года Республики Мордовия».

В номинации «Многодетная семья» победителями признана

семья КОКОРЕВЫХ Дмитрия Евгеньевича и Светланы Александровны, Чамзинскиймуниципальный район.

В номинации «Сельская семья» победителями признана

семья ЛОДЫРЕВЫХ Николая Николаевича и Натальи Ивановны, Зубово-Полянский муниципальный район.

В номинации «Золотая семья» победителями признана

семья БАЙТЯКОВЫХ Евгения Михайловича и Раисы Ивановны, Большеигнатовскиймуниципальный район.

В номинации «Семья – хранитель традиций» победителями признана

семья ФУНТИКОВЫХ Евгения Валерьевича и Анастасии Олеговны, Инсарский муниципальный район.

В номинации «Семья защитника Отечества» победителями признана

семья ГУДАНЕЦ Ивана Александровича и Сабины Тагировны, Лямбирский муниципальный район.

Награды семьям республики вручил также Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия Владимир Чибиркин.