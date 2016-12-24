Участники конкурса «Это у нас семейное» гордятся своей страной и ее достижениями

Главный приоритет для участников второго сезона конкурса «Это у нас семейное» – семья, они гордятся своей страной и ее достижениями, а важными ценностями считают дом и семейный очаг. Об этом рассказали на пресс-конференции, состоявшейся в День семьи, любви и верности 8 июля. В 2025 году самый народный конкурс президентской платформы «Россия – страна возможностей» стал частью национального проекта «Семья». Регистрация на второй сезон проходит на сайте этосемейное.рф до 14 сентября.

В новом сезоне конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» зарегистрировалось почти 500 жителей Республики Мордовия, это почти 150 семей.

Среди участников – семья Котельниковых, они вырастили пятерых детей и уже воспитывают внука. В этом году семейная пара отмечает 25-летие совместной жизни. Наталья Котельникова возглавляет благотворительную организацию «Много дети». Она знает по собственному опыту, что семья и дети не могут стать преградой на пути к профессиональному успеху.

В конкурсе участвует еще одна многодетная семья от Мордовии – супруги Людмила и Василий Адушкины. Они воспитывают шестерых детей и сейчас ждут седьмого. Оба супруга из многодетных семей и всегда мечтали о большой и дружной семье, что им и удалось. Дети радуют успехами в школе и в спорте.

На пресс-конференции первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко сказал, что на второй сезон конкурса зарегистрировались уже 105 тыс. человек в составе семейных команд. Кириенко напомнил, что конкурс проводится по прямому поручению Президента России Владимира Путина, который сразу предсказал: этот проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» будет самым массовым. Так и произошло – в первом сезоне приняли участие около 600 тысяч человек со всей страны.

«В то время как другие конкурсы отличает жесткая конкурентная среда, «Это у нас семейное» – конкурс про счастье. Такой атмосферы радости и счастья, которая царит на полуфиналах и финале конкурса «Это у нас семейное», больше нигде не бывает. Самая большая радость – видеть счастливые лица детей. Каждый показывает пример взаимной помощи, поддержки, уважения, любви – это важнее призов и заданий. Помню, как в первом сезоне на церемонии награждения на сцену вышел пятилетний Арсалан Дампилов вместе со своей семьей, он попросил микрофон и искренне, от души крикнул: «Люди, спасибо!». Это было лучшее выступление. Люди, всем вам огромное спасибо!» – сказал Сергей Кириенко.

Также Председатель Наблюдательного совета конкурса рассказал, что по решению Президента во втором сезоне конкурса будет почти в два раза больше победителей. Они получат 60 сертификатов на улучшение жилищных условий, а финалисты отправятся в семейные путешествия.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, член Наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей» Татьяна Голикова в видеообращении отметила, что задания конкурса способствуют формированию семейных ценностей и укреплению российских семей.

«Наша общая цель – укрепить семьи, избежать отчужденности и оторванности поколений. Убеждена, что это возможно, если семья объединена общими целями, планами и мечтами. Именно такую миссию несет конкурс «Это у нас семейное», который проводится по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина. С этого года конкурс стал ежегодным и присоединился к масштабному национальному проекту «Семья». Его главная и основная цель – чтобы нас, россиян, стало больше. Стартовал новый сезон конкурса, участвовать в нем может каждая российская семья. Уверена, вас ждет интересное общение, атмосфера творчества, новые интересные знакомства, потому что широта души, любовь и верность – это у нас семейное. Присоединяйтесь!» – призвала Татьяна Голикова.

Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин рассказал подробнее о том, кто участвует во втором сезоне проекта, об увлечениях и мотивации семей. Так, в среднем в каждой семейной команде участвуют 5-7 человек, большинству родителей от 38 до 45 лет. В конкурсе чаще всего заявлены двое детей. В каждой семье есть хотя бы один представитель старшего поколения, средний возраст бабушек и дедушек – около 64 лет. А в каждой пятой семье есть представители четвертого поколения – прабабушки и прадедушки.

Дистанционный этап в новом сезоне доступен с первого дня регистрации, после создания семейного аккаунта и записи на сезон участникам открываются обязательные задания – это съемка видеовизитки и заполнение анкет об истории, традициях, интересных фактах о своей семье. После их выполнения семьям предлагается проявить себя в тематических заданиях (например, спортивные, творческие, посвященные темам культуры, истории, семейных традиций), которые открываются каждую неделю. Некоторые задания – авторские, их предлагают лично члены Наблюдательного совета, в состав которого входят известные семьянины, – деятели искусства и культуры, государственные и общественные деятели.

Старт второго сезона конкурса «Это у нас семейное» был дан 27 мая 2025 года на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей». Тогда Президент России Владимир Путин поддержал запуск и отметил успехи проекта. Второй сезон конкурса посвящен теме культурного кода России. Регистрация семейных команд доступна на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.