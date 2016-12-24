Центр «Мой бизнес» Мордовии провел день открытых дверей

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с центром «Мой бизнес» поддерживают предпринимателей региона. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» представители малого бизнеса и технологических стартапов смогли бесплатно получить информационную поддержку от профильных специалистов.

Представитель Технопарка-Мордовии Сергей Шумкин рассказал о возможностях малых технологических компаний, а финансовый эксперт Екатерина Киселева разъяснила, правила регистрации бизнеса с нуля, избежав распространённых ошибок.

Участникам встречи предоставлено большое количество полезного материала, в процессе активного взаимодействия со спикерами региональный бизнес получил важную практическую пользу.

Слушатели высоко оценили организацию и выразили заинтересованность в дальнейших встречах.

Ответы на вопросы и актуальную информацию о мерах господдержки предпринимателей можно получить по телефону горячей линии: 24-77-77.