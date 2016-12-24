Центр «Мой бизнес» Мордовии провел день открытых дверей

«Важно, чтобы вы создавали большие и крепкие семьи»
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с центром «Мой бизнес» поддерживают предпринимателей региона. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» представители малого бизнеса и технологических стартапов смогли бесплатно получить информационную поддержку от профильных специалистов.
Представитель Технопарка-Мордовии Сергей Шумкин рассказал о возможностях малых технологических компаний, а финансовый эксперт Екатерина Киселева разъяснила, правила регистрации бизнеса с нуля, избежав распространённых ошибок.
Участникам встречи предоставлено большое количество полезного материала, в процессе активного взаимодействия со спикерами региональный бизнес получил важную практическую пользу.
Слушатели высоко оценили организацию и выразили заинтересованность в дальнейших встречах.
Ответы на вопросы и актуальную информацию о мерах господдержки предпринимателей можно получить по телефону горячей линии: 24-77-77.
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Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
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