Жители села Лямбирь страдают от плесени и протекающей в доме крыши

В селе Лямбирь жители дома № 26 по улице 40 лет Победы уже более 20 лет живут с проблемой – постоянными протечками крыши и распространением плесени. Несмотря на многочисленные обращения к главе районной администрации и в управляющую компанию, ситуация остается без изменений.

Министерство энергетики и ЖКХ РМ в своем письме утверждает, что ремонтные работы проведены, однако жители констатируют: крыша продолжает протекать, а плесень разрушает стены.

Жильцы дома обратились в региональное отделение Народного фронта.

Люди вынуждены каждые несколько месяцев переклеивать обои и отключать электричество при выходе из дома из-за опасности короткого замыкания. А в доме проживают семьи с детьми и пенсионеры. Во время дождя вода протекает с верхних этажей до первого, делая условия проживания невыносимыми. Некоторые семьи уже съехали к родственникам или снимают жилье в другом месте, не выдержав таких условий.

Народный фронт в РМ потребовал от администрации Лямбирьского района немедленно заняться решением проблемы жителей дома № 26 по улице 40 лет Победы в селе Лямбирь.