В Мордовии два предприятия планируют запустить производство в особой экономической зоне

Об этом в телеграм сообщил и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев по итогам осмотра площадок для новых производственных мощностей.

«Сегодня вместе с и.о. Министра промышленности и новых технологий РМ Александром Давыдкиным и директорами ведущих саранских предприятий осмотрели площадки, на которых будут созданы новые производства.

Саранский приборостроительный завод готовит инвестиционный проект по организации производства компенсаторов больших диаметров. Инновационный центр строительных материалов (Станкостроитель) планирует запустить производство профилей высокой жёсткости и металлоконструкций».