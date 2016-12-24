В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции пресекли «покатушки» на питбайке 14-летнего подростка и его младшего брата

Как сообщает МВД по РМ, вечером 30 июня на автодороге недалеко от села Старый город в Темниковском районе дорожные полицейские заметили мототранспорт, на котором передвигались малолетние водитель и пассажир. После остановки питбайка выяснилось, что за рулем находится 14-летний подросток, а пассажир – его младший брат.

Было установлено, что дети приехали на лето в Темниковский район к бабушке из Саратова и привезли с собой питбайк. При этом, использовать эту мототехнику можно только на специально оборудованных трассах и ни в коем случае нельзя выезжать на дороги общего пользования.

В связи с тем, что родители несовершеннолетнего находились в Саратове, подросток был помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по РМ. Питбайк на эвакуаторе был перемещен на спецстоянку.

На следующий день сына передали отцу. На мужчину за передачу управления т/с, заведомо не имеющему права управления, наложили штраф в размере 30 000 рублей. Также он был привлечен к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.