Минюст России высоко оценил работу Мордовии в рамках закона «О пробации»

Глава Мордовии Артём Здунов 4 июля принял участие в заседании коллегии Министерства юстиции России, главной темой которого стали вопросы реализации закона «О пробации в Российской Федерации», который начал действовать с 1 января 2024 года.

Открывая заседание, Министр юстиции России Константин Чуйченко подчеркнул, что с момента принятия закона была создана вся необходимая нормативно-правовая база, утверждены типовые соглашения о межведомственном взаимодействии всех заинтересованных сторон. С начала этого года формируется единый реестр лиц, в отношении которых применяется пробация.

«ФСИН России уже достигнуты первые положительные результаты. В 2024 году составлено более 32 тысяч индивидуальных программ ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации, в 2025 году – уже более 19 тысяч. В рамках постпенитенциарной пробации по состоянию на 1 июня помощь в полном объеме программы оказана 739 лицам, освободившимся из мест лишения свободы», – сообщил Константин Чуйченко.

В ходе заседания было отмечено: уровень повторной преступности в стране среди тех, к кому применялась исполнительная пробация, в пять раз ниже, чем среди других осужденных. Важнейшая работа по этому направлению проводится в субъектах страны.

Мордовия стала одним из первых регионов, где начали внедрять меры по социальной адаптации и реабилитации осужденных и бывших заключенных в трудной жизненной ситуации. В сентябре прошлого года в Саранске прошел межрегиональный научно-практический форум «Пробация в России». Артём Здунов поблагодарил Минюст России за оказанное доверие.

Сейчас в регионе действует соответствующий закон, республиканская госпрограмма «Юстиция и профилактика правонарушений». Для осужденных, возвратившихся из учреждений исполнения наказаний, предусмотрена бесплатная правовая помощь в оформлении и восстановлении утраченных документов. Заключено более 200 соглашений о взаимодействии ведомств, органов власти, религиозных и общественных организаций.

«Значительная работа проводится совместно с работодателями. Это касается не только трудоустройства, но и их бытового устройства, в том числе через предоставление жилья. Продолжается совместная работа по вовлечению большего числа работодателей в процесс трудоустройства бывших осужденных, расширяются сферы деятельности», - подчеркнул Артём Здунов. Положительные наработки есть у таких крупных промышленных предприятий региона - «Ромодановосахар», «Рузхиммаш», «ВКМ-Сталь», «Тепличное».

Важнейшее направление – подбор рабочих мест для бывших осужденных. Он проводится в формате выездных открытых отборов – работодатель оценивает профессиональные навыки кандидата, а осужденный имеет возможность получить детальную информацию по трудоустройству. УФСИН также формирует список желающих трудоустроиться после освобождения. При необходимости проводятся экзамены по оценке квалификаций или демонстрационные экзамены. На предприятиях наиболее востребованы специальности каменщика, сварщика, монтажника, швеи и ряд других.

Глава региона в своем выступлении подчеркнул: показатели трудоустройства бывших осужденных на предприятия республики стабильные. Людям предоставляется достойная зарплата, оказывается необходимая помощь, что дает им возможность оставаться в республике и развиваться в освоенной профессии.

Основной показатель качественной работы системы пробации – низкий уровень рецидива. В Мордовии с 2022 года из 250 бывших осужденных лишь один совершил незначительное повторное преступление.

В завершение Артём Здунов отметил важность маршрутизации каждого освободившегося из исправительных учреждений. В зависимости от категории людям предоставляется жилье или размещение в социальных учреждениях. Особое внимание и поддержка оказывается женщинам с детьми, организовано дневное пребывание детей в кризисном центре «Мать и дитя».

«Тех, на кого мы не обращаем внимание после освобождения, у нас просто нет. Поэтому нет и рецидивов, и люди стремятся остаться в республике. Эту работу продолжаем», - подытожил Глава Мордовии.

Константин Чуйченко поблагодарил руководителя Мордовии за пристальное внимание к вопросам пробации: «Для Мордовии эта тема очень актуальна. Уверен, что с таким внимательным отношением и эффективной работой мы получим результат в виде кратного снижения рецидивной преступности».