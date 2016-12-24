Владимир Путин: традиционную семью нужно сделать трендом в России

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», который проходит в Национальном центре «Россия».

На нём подводятся итоги и обсуждаются лучшие проекты развития страны. Всего было подано 36 тыс. идей - Мордовия отмечена в числе самых активных регионов.

На пленарном заседании форума Владимир Путин заявил, что большую традиционную семью нужно сделать модным трендом в развитии России.

«Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую большую традиционную семью модным трендом развития России, очень хочу вас об этом попросить», - сказал глава государства.

Уже с 8 по 10 июля в Национальном центре «Россия» пройдёт II Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Он нацелен на создание традиционных семей, сохранение ценностей и национальной идентичности.