Владимир Путин: традиционную семью нужно сделать трендом в России

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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», который проходит в Национальном центре «Россия».
На нём подводятся итоги и обсуждаются лучшие проекты развития страны. Всего было подано 36 тыс. идей - Мордовия отмечена в числе самых активных регионов.
На пленарном заседании форума Владимир Путин заявил, что большую традиционную семью нужно сделать модным трендом в развитии России.
«Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую большую традиционную семью модным трендом развития России, очень хочу вас об этом попросить», - сказал глава государства.
Уже с 8 по 10 июля в Национальном центре «Россия» пройдёт II Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Он нацелен на создание традиционных семей, сохранение ценностей и национальной идентичности.
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