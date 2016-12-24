В День семьи, любви и верности в Саранске пройдут праздничные мероприятия

10.00 – «Подари ромашку»: акция, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности (Соборная площадь)

10.00 – Парад семьи (ул. Большевистская от Главпочтамта до Соборной площади)

10.15 – Крестный ход с иконой с частицей мощей святых благоверных князей Петра и Февронии, муромских чудотворцев (движение от Иоанно-Богословского собора к Кафедральному Собору святого праведного воина Феодора Ушакова)

11.00 – «Семья. Дети. Счастье»: семейная литературно-творческая мастерская ( Мордовская республиканская детская библиотека)

11.00 – «Все начинается с любви!»: праздничный концерт деятелей искусств Республики Мордовия (площадь у Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова)

12.00 – «И верность, и любовь храня»: литературно-музыкальный вечер (Мордовская республиканская специальная библиотека для слепых)

12.00 – «Наши корни – наша сила»: Музейная программа для всей семьи: интерактивные занятия, мастер-классы, фотозона («Мордовское подворье»)

12.00 – «Летопись моего рода в истории народа»: Мастер-класс по составлению родословной (Центральный государственный архив РМ)

15.00 – Фестиваль «Семейный пикник» (Экопарк)

16.00 – «Крылья любви»: Концерт на выставке «Крылья мужества», посвященной Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву (Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи)

17.00 – «Крепкая семья – сильная Россия!»: Концерт творческих коллективов г.о. Саранск (парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина)

17.30 – «Петр и Феврония»: показ анимационного фильма. Семейный сеанс в рамках Дня семейного кино (Центр визуального искусства)

18.30 – «Побег из ада». Спектакль к 108-летию со дня рождения М.П. Девятаева (Мордовский государственный национальный драматический театр).