Владимир Путин отметил бренд из Мордовии

«Передадим наши традиции потомкам»
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
3 июля в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» в Национальном центре «Россия» прошла выставка 10 растущих брендов нашей страны, которую посетил Президент Владимир Путин.
Глава государства обратил внимание на яркие изделия компании INCRUA из Мордовии. Создатель компании Артур Салякаев поделился с Президентом историей создания семейного бизнеса и провел короткую презентацию.
Владимир Путин по достоинству оценил ювелирные елочные игрушки мордовского бренда и заверил, что украсит ими Кремлевскую «Елку желаний» в декабре этого года.
Мастера компании INCRUA создают предметы интерьера и елочные украшения из природных минералов, ювелирной смолы и драгоценных камней. INCRUA также производит изделия из мореного дуба под брендом MORWOOD.
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