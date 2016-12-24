Мордовия – в числе регионов-лидеров по числу инициатив, предложенных на форум «Сильные идеи для нового времени»

В Национальном центре «Россия» 3 июля прошло пленарное заседание V Форума «Сильные идеи для нового времени». Он проводится Агентством стратегических инициатив по поручению Президента России с 2020 года. Его цель – выбрать и реализовать сильные идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны. В текущем году на форум поступило более 35 тысяч идей, инициатив и проектов по пяти направлениям – социальная, предпринимательская, кадровая, технологическая, экологическая и климатическая национальные инициативы. В пленарном заседании форума принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.



Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила, что общее количество идей, поступивших в текущем году, в два с половиной раза превышает число, представленных на первом форуме «Сильные идеи для нового времени». Она также назвала регионы-лидеры по количеству заявок. В топ-5 регионов вошла и Республика Мордовия – от нашей республики поступило 1957 инициатив.



Приветствуя участников форума, Президент России Владимир Путин подчеркнул уникальность этого механизма в развитии отдельных отраслей промышленности, производства, экономики, а значит, и всей России: «Этот механизм построен на энергии общества, очень большого количества людей. Много наших граждан могут проявить свою творческую бизнес-инициативу, предъявить свои команды и результаты своей работы, побороться в честном и открытом конкурсе за продвижение того, что этим командам и этим людям удалось сделать, подтвердить свою конкурентоспособность, причем не только на российском рынке, но и с выходом на международные».



Ежегодно конкретную поддержку получает тысяча лучших идей, отобранных экспертным советом. А сто самых значимых инициатив направляются в Правительство, министерства и ведомства, в регионы страны для использования при формулировании системных решений. Владимир Путин подчеркнул важность продвижения идей в таких направлениях, как технологическое развитие, развитие креативных индустрий, туризм, благоустройств городов и населенных пунктов, развитие новых брендов, высоких технологий, решении вопросов кадровой политики.



Особое внимание Президент уделил вопросу и инициативам, связанным с сохранением традиционных ценностей, поддержкой семей, материнства и детства.



«Главный смысл создания научных, инженерных достижений, конечно, всех специальных экологических инициатив, это, прежде всего, повышение качества жизни граждан. И в первую очередь – семей с детьми. Чрезвычайно важное направление, особенно с учетом демографических вызовов это важно вдвойне, втройне. Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую большую традиционную семью модным трендом развития России, очень хочу вас об этом попросить», - сказал глава государства.



Эта работа уже активно ведется в рамках комиссии Госсовета по направлению «Семья», которую по поручению Владимира Путина возглавляет Глава Мордовии Артём Здунов.



Перед началом пленарного заседания лидер государства и генеральный директор АСИ осмотрели выставку участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Одним из стендов, заинтересовавших Президента, стал стенд компании ИНКРУА из Мордовии, производящей предметы интерьера ручной работы. Мордовская елочная игрушка уже стала региональным брендом с географическим указанием.

В ходе пленарного заседания Президент отметил: «Сейчас на выставке мне рассказывали ребята и о семейном бизнесе, семейных начинаниях. Мы всячески будем это поддерживать».



«Крепкая, здоровая семья - гордость и оплот Мордовии и всей страны - это твердая позиция нашего Президента и всего российского общества, - прокомментировал прошедшее пленарное заседание форума Артём Здунов. - Спасибо всем, кто двигает Мордовию и Россию вперёд. АСИ, работаем вместе!»