Студенты МГУ им. Н.П. Огарёва заняли призовые места во Всероссийском конкурсе дизайн-проектов «Школа мечты»

Проект «Школа мечты» охватил 41 субъект Российской Федерации, объединив более 1200 студентов из 80 вузов и колледжей. Под руководством педагогов-кураторов и при поддержке ведущих отраслевых экспертов молодые таланты разработали дизайн-проекты для 140 школ и 1 детского сада, участвующих в программе капитального ремонта.



В конкурсе приняли участие более 900 студентов из 70 вузов и колледжей из 40 регионов России. Было представлено свыше 320 мини-проектов в 15 номинациях, охватывающих как архитектурные, так и интерьерные решения школьных пространств.



Под руководством преподавателей кафедры архитектуры и дизайна Института архитектуры и строительства МГУ им. Н.П. Огарёва Елены Самолькиной, Маргариты Гладышевой и Алены Чегриной команда студентов-архитекторов в составе Дарьи Зубковой, Елизаветы Никончук, Амины Биккининой, Ярослава Давыдова, Анастасии Каниськиной, Дмитрия Яицкого, Олеси Киселевой и Марии Кручинкиной так же приняли участие в конкурсе дизайн-проектов.



Результатом работы огарёвцев стали призовые места сразу в трех номинациях: третье место в номинации «Лучшее решение инклюзивного образовательного пространства», третье место в номинации «Лучшее решение входной зоны» и третье место в номинации «Лучшее решение лестницы».