В Мордовии пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Агроном»

С 2025 года реализуется национальный проект «Кадры». Его цель – обеспечить экономику страны необходимыми трудовыми ресурсами. В рамках федерального проекта «Человек труда» предпринимаются меры для повышения статуса и привлекательности рабочих профессий. Одним из ключевых мероприятий проекта стал Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии».

В Мордовии 11-12 июля пройдет федеральный этап конкурса в номинации «Агроном». В нем примут участие победители региональных этапов. В нашей республике им стал Евгений Кузоваткин – агроном ООО «Дружба» Ичалковского района.

Испытания пройдут в Кочкуровском и Ичалковском районах республики. Конкурсантам предстоит выполнить тестовое задание на знание теоретической части, а также показать свои навыки в работе с посевами, проанализировать сноповые образцы растений, определить общий бракераж посевов.

Участники будут бороться за главный приз – 1 млн рублей. За 2 место предусмотрено вознаграждение в размере 500 тыс. рублей, за 3 место – 300 тыс. рублей. Это не только финансовая поддержка, но и признание мастерства представителей профессии.