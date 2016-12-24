Мордовии выделят дополнительное финансирование на расчистку реки Инсар у стадиона «Мордовия-Арена»

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Об этом в телеграм сообщил Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Адель Галиуллин.
Росводресуры одобрили заявку Мордовии на выделение в этом году дополнительного финансирования для мероприятий по расчистке реки Инсар. Протяженность участка расчистки в районе набережной стадиона «Мордовия-Арена» составит 360 метров.
Также в этом году в рамках госпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса РМ» будет проведена расчистка русла реки Левжа в Рузаевском районе на участке, протяженностью 2,5 км.
Кроме того, предусмотрен капитальный ремонт ГТС на реке Парка в Краснослободском районе.
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