Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в стратегической сессии «Производительность труда. От стратегии к действиям»

Стратегическая сессия «Производительность труда: от стратегии к действиям» 2 июня прошла в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Она стала ключевой площадкой для выработки системных решений по повышению эффективности труда в отраслях и регионах. В работе приняли участие более 200 человек, включая федеральных министров, губернаторов и руководителей администраций субъектов, представителей госкорпораций, бизнеса и институтов развития.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко подчеркнул: технологии повышения производительности труда применимы в любой сфере. «Конкуренция за ресурсы, за инвесторов, за людей будет усиливаться. И главный способ конкурировать – это повышение эффективности, внедрение бережливых технологий, создание производственных систем. Это и есть настоящая мотивация – не указ сверху, а понимание: либо ты научишься быть эффективным, либо ты проиграл», - отметил он.

На стратегической сессии обсудили задачи нового этапа реализации федерального проекта «Производительность труда», входящего в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». С 2025 года проект масштабируется: в него включаются все отрасли экономики, а также учреждения социальной сферы – от школ и больниц до учреждений культуры и спорта.

«Задача на предстоящие годы – превратить производительность труда в управленческую норму, на всех уровнях: от завода до ведомства, от школы до региона. Сегодня это не просто экономический вопрос, а ключевой механизм достижения национальных целей и устойчивого роста», - отметил Министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Участники сессии разделились на четыре рабочих стола по ключевым направлениям – системный, отраслевой, социальный и региональный уровни управления производительностью. Глава Мордовии Артём Здунов возглавил работу одного из круглых столов. Его тема касалась реализации отраслевых программ и поиска факторов роста производительности труда. Спикеры обсудили ключевые вопросы создания системы управления производительностью на отраслевом уровне, сформировали предложения по совершенствованию федерального проекта, исходя из отраслевой специфики.

Глава Мордовии подчеркнул, что проект «Производительность труда» ставит новые задачи: стопроцентный охват социальной сферы, развитие технологической направленности (роботизации и искусственного интеллекта), в проект вовлекаются новые игроки – отраслевые и корпоративные центры компетенций, ИТ-партнеры.

«В России – исторически низкий показатель безработицы. Поэтому следующий шаг – повышение производительности труда. Это прямой путь к росту эффективности и конкурентоспособности наших предприятий, - сказал Артём Здунов. – Каждое такое решение отражается на качестве жизни, благополучии семей и демографическом развитии. Повышаем производительность труда при поддержке нашего Президента и Правительства страны».

Своими наработками по повышению производительности труда в современных реалиях, действенными инструментами в рамках круглого стола поделились представители федеральных органов исполнительной власти, госкомпаний и компаний реального сектора экономики – Росатома, РЖД, Сбербанка, Технониколя и других. Участники круглого стола обсудили также культуру бережного производства, влияние на дефицит кадров и важную роль центров компетенций на различных уровнях.

Ключевым результатом сессии стало согласование подходов к переходу от точечных улучшений на уровне предприятий – к комплексному управлению производительностью на уровне отраслей и регионов. Впервые будет сформирован единый заказ на инструменты бережливого производства, цифровые решения и снятие административных барьеров. Отдельное внимание уделено синхронизации отраслевых и региональных программ, в том числе в социальной сфере. Образование, здравоохранение, культура и соцобслуживание включены в проект наравне с промышленностью. Это особенно важно в текущей демографической ситуации.

Участники сессии договорились о разработке второй итерации отраслевых программ, расширении механизмов работы с низкопроизводительными предприятиями, закреплении целей в стратегических документах и запуске региональных штабов по управлению производительностью.