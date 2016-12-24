Сотрудникам Госавтоинспекции Мордовии вручили ключи от новой служебной мототехники

3 июля служба Госавтоинспекции отмечает 89 лет со дня своего образования. Сейчас роль службы велика как никогда – с каждым годом возрастает количество транспорта, все более интенсивным становится дорожное движение. Создать безопасную обстановку на дорогах для всех участников дорожного движения, сохранить жизни и здоровье людей – основные задачи, которые на протяжении десятилетий стоят перед сотрудниками Госавтоинспекции.

С профессиональным праздником накануне ведомство и его специалистов поздравил Глава Мордовии Артём Здунов. Также на мероприятии в МВД России в Республике Мордовия традиционно прошло награждение сотрудников, проявивших себя в службе. «Поздравляю Госавтоинспекцию с очередной годовщиной – огромная история, которая неразрывно связана с историей нашей страны. Безопасность наших людей на дорогах и профилактика играют огромную роль, - подчеркнул Артём Здунов. - Наличие личного состава на дорогах принципиально для безопасности нашей республики. Самое главное, вы всегда на посту!»

Руководитель региона отметил, что в последнее время значительная роль отводится работе интеллектуальных систем, но это неотделимо от работы инспекторов ГИБДД. Совместными усилиями сотрудников правоохранительного ведомства, органов власти и всего общества ведется борьба с правонарушениями на дорогах, наличием нетрезвых водителей, детским травматизмом.

«Техника на вашем вооружении, в том числе и мото, не должна уступать, той, которую используют автолюбители. Поэтому принято решение об обновлении парка мототехники. Мы должны быть сильнее, быстрее, активнее. Спасибо большое вам за работу - это настоящее боевое дежурство!» - сказал Глава Мордовии.

Министр внутренних дел по Республике Мордовия генерал-майор полиции Юрий Поляков поздравил присутствующих сотрудников с профессиональным праздником. В своем обращении к личному составу он четко обозначил приоритеты в служебной деятельности.

Основная задача – обеспечение безопасности на дорогах. Особое внимание – профилактике детского травматизма. «Уважаемые родители, категорически не допускайте управления скутерами, мопедами, питбайками и квадроциклами несовершеннолетними без прав и навыков. Контролируйте досуг детей – это вопрос их жизни и здоровья. Успехов личному составу в решении поставленных задач!» - отметил руководитель ведомства.

Основное внимание в этот день было уделено укреплению материально-технической базы службы. Знаковым событием мероприятия стало вручение инспекторам отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции ключей от современных мотоциклов, оснащенных всем необходимым для несения службы на дорогах.

Начальник Госавтоинспекции регионального МВД полковник полиции Владимир Вахтин поблагодарил руководство республики и МВД за поддержку и выразил уверенность, что новый двухколесный транспорт позволит снизить аварийность с участием мототранспорта и эффективно осуществлять пропаганду безопасного поведения в дорожно-транспортной среде, а также позволит оперативно решать служебные задачи. Он подчеркнул готовность Госавтоинспекции к выполнению задач по защите жизни и здоровья граждан на дорогах республики при усиленной поддержке со стороны руководства региона и МВД.

Главе республике продемонстрировали новые мотоциклы и современную патрульную технику Госавтоинспекции Мордовии.

Инспекторы мотовзвода поделились впечатлениями: «Ощущение положительные – техника маневренная, оценим, как покажет себя в службе».