Поздравление Главы Мордовии с Днём ГИБДД МВД России

«День России - особенный праздник для каждого из нас!»
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Уважаемые сотрудники и ветераны Госавтоинспекции по Республике Мордовия!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
От вашего профессионализма зависит безопасность дорожного движения, жизнь и здоровье водителей и пешеходов. Благодарю вас за преданность делу и ответственное отношение к своим обязанностям.
В Мордовии с каждым годом растёт число автомобилей, увеличивается интенсивность дорожного движения. Вместе мы продолжим делать всё возможное, чтобы дороги нашей республики стали более безопасными и комфортными.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых профессиональных успехов.
Глава Республики Мордовии А. Здунов
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