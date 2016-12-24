Поздравление Главы Мордовии с Днём ГИБДД МВД России

Уважаемые сотрудники и ветераны Госавтоинспекции по Республике Мордовия!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

От вашего профессионализма зависит безопасность дорожного движения, жизнь и здоровье водителей и пешеходов. Благодарю вас за преданность делу и ответственное отношение к своим обязанностям.

В Мордовии с каждым годом растёт число автомобилей, увеличивается интенсивность дорожного движения. Вместе мы продолжим делать всё возможное, чтобы дороги нашей республики стали более безопасными и комфортными.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых профессиональных успехов.

Глава Республики Мордовии А. Здунов