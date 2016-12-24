«Дроппер» из Еврейской АО по иску прокуратуры вернет мордовскому пенсионеру 500 тысяч рублей

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Прокуратура Темниковского района провела проверку по обращению 68-летнего местного жителя, который в прошлом году в результате действий телефонных мошенников лишился своих накоплений в размере около 500 тысяч рублей.
В рамках расследования уголовного дела было установлено, что средства потерпевшего поступили на счет жителя г. Биробиджана.
Прокуратура направила в Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области иск о взыскании с владельца счета в пользу пенсионера суммы неосновательного обогащения. Суд заявленные требования удовлетворил.
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