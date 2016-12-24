Место, где рождаются идеи: год назад вышло распоряжение Владимира Путина о создании НЦ «Россия»

Ровно год назад, 1 июля, было подписано распоряжение Президента Российской Федерации Владимира Путина о создании Национального центра «Россия». Он начал работу 4 ноября, став преемником Выставки «Россия», и превратился в масштабное просветительское пространство — место рождения идей и формирования культурного кода страны.

В НЦ «Россия» представлены ключевые достижения, инновации, культурные и исторические символы России. Здесь регулярно проходят образовательные, научные и деловые мероприятия.

«Нам есть что показать, есть чем гордиться, но это не все: важно еще красиво и талантливо это преподнести. Национальный центр будем создавать — это решено», — подчеркнул Владимир Путин.

В соответствии с поручением Президента в деятельности Центра участвуют все федеральные органы исполнительной власти, государственные компании и корпорации, общественные организации и регионы страны.

С момента открытия в Национальном центре состоялись сотни мероприятий, включая международные. Его гостями стали тысячи людей, в том числе иностранные посетители — для них было проведено свыше 11 тысяч экскурсий.

«Мы очень хотим стать тем гармоничным пространством, в котором хочется созидать, творить, влюбляться, мечтать и, конечно, гордиться. Потому что мы поняли: у русского человека есть невероятная потребность — гордиться своей страной», — отметила Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

Одно из ближайших крупных событий — II Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Он пройдет с 8 по 10 июля. В программе — официальные церемонии бракосочетания более 200 пар, а также множество специальных мероприятий: концерты с участием популярных исполнителей, творческие мастер-классы от специалистов свадебной индустрии, модные показы и многое другое.

Сейчас в НЦ «Россия» действуют две крупные выставки. Одна из них — «Путешествие по России», которая представляет многообразие всех федеральных округов страны. Выставка «Рождение масштаба» раскрывает величие России через ее архитектурное наследие и позволяет проследить развитие отечественного зодчества от уникальных образцов старинной архитектуры до масштабных проектов современности.

Гастрономические ряды знакомят с кухней народов России: здесь представлено более 100 национальных блюд и напитков. Пространство уже посетили более 41 тысячи человек.

В Центре также работает Универмаг, в котором собраны лучшие товары со всей страны. Здесь представлены изделия народно-художественных промыслов, а также экспозиция молодых дизайнеров в зоне «Мода».

Национальный центр «Россия» стал пространством национальной гордости, площадкой для дискуссий, взаимодействия и координации усилий по достижению общенациональных целей и формированию образа будущего страны.

Источник: https://russia.ru.