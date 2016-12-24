В Саранске пройдет Фестиваль выходного дня «Семейный пикник»

8 июля, в День семьи, любви и верности, с 15:00 до 19:30 на территории саранского Экопарка пройдет Фестиваль выходного дня «Семейный пикник».

В этом году тематикой фестиваля является объединение поколений под лозунгом: «Семья – то, что с тобою всегда». Все площадки фестиваля ориентированы на создание условий для совместного семейного досуга, способствующего укреплению связей между поколениями и формированию общих, теплых воспоминаний для всех членов семьи.

Творческая мастерская: мастер-классы разных творческих направлений, где каждый найдет то, что придется именно ему по вкусу

Кулинарная мастерская: участники прикоснутся к миру кулинарии и своими рукам создадут свои кулинарные шедевры

Спортивная мастерская: участники попробуют себя в новых видах спортивных активностей, которые смогут стать их хобби на ближайшие годы.

Образовательная зона: соберет родителей в уютной обстановке на обсуждение важных и нужных для семей тем

Семейная зона отдыха и фуд-корт: здесь можно будет расслабиться и немного отдохнуть

Концертная программа: участники смогу насладится живым вокалом и потанцевать всей семьей.

Также публику ждет большая семейная игра, где за прохождение интерактивных площадок можно получить брендированные подарки.



